Matteo Berrettini salta anche il Roland Garros: «Non mi sento ancora pronto»

Niente Roland Garros per Matteo Berrettini, che dopo gli Internazionali d'Italia rinuncia anche all'Open di Francia. L'annuncio viene dato dal tennista attraverso una storia su Instagram: «Nonostante mi stia allenando intensamente non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto: dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza».

Matteo Berrettini sarebbe dovuto rientrare a Roma, ma l'italiano ha dato forfait prima dell'esordio. Continuano i problemi per l'ex numero 6 al mondo, che non riesce a trovare continuità dopo la vittoria al torneo di Marrakech arrivata nel 2023 e che sembrava poter essere il trampolino per un nuovo inizio.