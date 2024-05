Nadal è tornato, Rafa batte Bergs in tre set e vola al secondo turno. Sfiderà Hurkacz

Il «vamos» riempie il Centrale e si sente anche tra gli stand del Foro Italico. Senza Jannik Sinner, Roma non ha dubbi su chi adottare nel suo torneo: Rafa Nadal, 38 anni tra poco meno di un mese, all'ultimo ballo prima del ritiro e all'ultima volta agli Internazionali, che ha vinto dieci volte tra il 2005 e il 2021, è l'idolo di casa. E lo sarà fino a quando sarà in corsa, di certo almeno fino al secondo turno: in un Centrale strapieno alle 14 e con il primo grande caldo del torneo - tanto che a inizio secondo set uno spettatore è stato soccorso per un malore e il match sospeso per dieci minuti - il maiorchino ha avuto la meglio sul belga Zizou Bergs, 24 anni, n.108 del mondo in tre set (4-6, 6-3, 6-4). Era da 728 giorni che Rafa non si vedeva sul Centrale.

La festa (per ora rinviata) e il sogno dei tifosi: una finale con Djokovic

È stata però tutt'altro che una passeggiata. Bergs ha vinto il primo set 6-4, sfruttando un Nadal poco preciso al servizio e anche nel gioco da fondo campo. E approfittando di quegli appunti ordinatissimi in un quadernino che consulta ogni tanto tra un game e l'altro. I migliaia tifosi del Centrale sono schieratissimi. E Rafa nel secondo set alza il livello: 6-3 il parziale.

Il terzo è una battaglia: lo spagnolo riesce a portarsi subito avanti di un break.

Chiunque al Foro sa che ogni partita può essere l'ultima di Rafa. Che nel secondo game del terzo set vince un punto magico: cade, si rialza, spara cinque colpi prima della smorzata che ha già fatto il giro del mondo sui social. In caso di sconfitta, e lo sa anche lui, sarebbe stato omaggiato con una festa speciale. Un evento rinviato, almeno per ora. La speranza, di tifosi e organizzatori, è che arrivi più tardi possibile nel torneo. Perché il difficilissimo incrocio con Djokovic potrebbe arrivare solo in finale. E tanto basta per sognare.