New Tennis, esordio positivo in A2: battuto Bologna 4-2

Esordio positivo per il New Tennis nel campionato di serie A2. I giocatori torresi, retrocessi lo scorso anno dopo che il circolo aveva vinto uno storico scudetto nel 2021, hanno avuto la meglio sui campi dell’Accademia di Napoli sul circolo tennis Bologna per 4-2. Decisivi i singolari, che i corallini hanno chiuso avanti 3-1.

A dare il via al successo del team di Torre del Greco è stato Mariano Tammaro, capace di battere agevolmente (6-3 6-1) Peter Buldorini. Il pareggio bolognese è arrivato grazie a Fabio Mercurio, che si è sbarazzato in due set (6-0 6-4) di Raffaele Barba. Torre ha chiuso in vantaggio i singolari con i successi di Calvin Hemery (6-4 6-4 contro Gianluca Di Nicola) e Giovanni Cozzolino (che ha battuto Enrico Baldisseri 3-6 6-1 6-4).

A dare la vittoria al New Tennis è stato il doppio composto da Hemery e Tammaro, che ha superato in due parziali (6-0 6-3) il duo Baldisseri-Tammaro. Nulla da fare nell’altro doppio per Fabio Parola e Cozzolino, superati 6-0 7-5 da Buldorini e Di Nicola.

Domenica prossimo Torre del Greco tornerà a giocare in casa e dovrà vedersela con il circolo del tennis Zavaglia, sconfitto ieri 4-2 dalla Stampa Sporting Torino.