Paolini sconfitta da Swiatek 6-2 6-1, persa la finale femminile del Roland Garros: «I 15 giorni più belli della mia vita»

Niente da fare per Jasmine Paolini che nella ifnale femminile del Roland Garros si è arresa a Iga Swiatek, numero 1 al mondo della classifica Wta. La polacca ha conquistato l'ultimo atto del torneo che si gioca sulla terra rossa di Parigi vincendo 6-2, 6-1 e ottenendo così il quarto titolo all'Open di Francia dopo quelli del 2020, 2022, 2023.

Le parole di Paolini

Al termine della sfida, durata poco più di un'ora, la tennista toscana ha parlato ai microfoni degli organizzatori del torneo: «Oggi mi sono divertita. Giocare contro Iga è la sfida più complicata in questo sport, complimenti a lei per il lavoro svolto. Grazie a tutto il mio team e alla mia famiglia che credono in me. Sono stati i 15 giorni più belli della mia vita, ma non è ancora finita perché domani c'è la finale di doppio. Sono stati giorni intensi, sono felice e orgogliosa di me stessa. Oggi è stata dura, ma sono soddisfatta del mio torneo».