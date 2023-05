Medvedev eliminato al primo turno del Roland Garros: Seyboth Wild (172°) batte il russo in 5 set. Azzurri: avanzano Vavassori, Zeppieri e Paolini

Daniil Medvedev, numero due del mondo, è stato clamorosamente eliminato al primo turno del Roland Garros. Il tennis russo è stato battuto in 5 combattutissimi set dal brasiliano Thiago Seyboth Wild: 7-6 (5), 6-7 (8), 2-6, 6-3, 6-4 il risultato finale in 4h15' di gioco. Un exploit da parte del 172° giocatore al mondo, un successo clamoroso che riporta ai tempi di inizio millennio quando il brasiliano Gustavo Kuerten conquistò per tre volte l'insalatiera a Parigi.

Roland Garros, Medvedev litiga con il pubblico

Le azzurre e gli azzurri

Esordio vincente per Jasmine Paolini.

Vittorie anche per Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. I due azzurri, entrambi provenienti dalle qualificazioni, hanno superato - al quinto set - rispettivamente il serbo Miomir Kekmanovic e il kazako Alexander Bublik. Vavassori, n.148 ATP, risale da due set a zero, vince tre tie-break di fila, e alla fine elimina Kecmanovic, numero 37 del mondo, 57 26 76(8) 76(3) 76(9) dopo cinque ore e 10 minuti. Zeppieri ha invece eliminato Bliblik con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5.

L'azzurra Lucia Bronzetti è uscita al primo turno dal torneo del Roland Garros, secondo slam del 2023, battuta in due set (6-4, 6-1), in un'ora e dieci minuti di gioco, dalla tunisina Ons Jabeur, numero 7 al mondo.

Il calendario

Lorenzo Musetti si prepara al secondo turno dove si troverà di fronte Alexander Shevchenko. Un incontro sulla carta semplice per il giovane italiano, come testimoniano le quote dei bookmaker: un suo successo, infatti, si gioca a 1,25 su Sisal e 1,27 su Newgioco, contro quello del russo a 3,60. L'italiano, testa di serie numero 17 del tabellone, è avanti anche per la conquista del primo set a 1,42, mentre il suo avversario è offerto a 2,75. Per quantor riguarda il set betting, in pole c'è il 3-0 in favore di Musetti a 2,60, seguito dal 3-1 a 3-60. In campo nel mercoledì sulla terra parigina anche Lorenzo Sonego, impegnato contro Hugo Humbert in una sfida decisamente più equilibrata: prevale comunque la quota del successo per il torinese, fissata a 1,75 rispetto al tennista francese offerto a 1,95. Nel primo set avanti Sonego a 1,80, contro il suo avversario a 1,90. Reduce dalla vittoria di spessore su Auger Aliassime, Fabio Fognini si prepara a fronteggiare Jason Kubler e vede il successo a 1,50. L'approdo dell'australiano al terzo turno vale invece 2,45 la posta.