Roland Garros, Arnaldi e Musetti vincono al primo turno: battuti Fils e Galan

Buona la prima per Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti che confermano l'ottima giornata di tennis per gli azzurri a Parigi dopo il successo in mattinata di Jannik Sinner.

Dopo Sinner vincono anche Musetti e Arnaldi nel primo turno

Dopo il successo di ieri da parte di Lorenzo Sonego contro Humbert, oggi è stato il turno di Arnaldi e Musetti al Roland Garros, che hanno vinto rispettivamente contro il francese Fils e il colombiano Galan.

Arnaldi vince in 4 set (6-3, 4-6, 6-4, 6-2) senza particolari difficoltà. Musetti, invece, senza concedere neppure un set si sbarazza di Galan 6-3, 6-3, 7-5.

Come Sinner anche Arnaldi e Musetti accedono al secondo turno del Grande Slam parigino. Ieri aveva vinto anche Sonego, mentre Luca Nardi si è fermato al primo turno contro Alexander Muller, non vincendo neppure un set. Nel tabellone femminile vince Jasmine Paolini che in due set si sbarazza della russa Alekseevna Gavrilova (6-3, 6-4) e avanza al secondo turno.