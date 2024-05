Starace e quel sogno parigino, quando il Campo Philippe-Chatrier urlò: «Poto, Poto»

Ci sono storie incredibili. Che non ti aspetti semplicemente perché casa tua è troppo lontana dal mondo dei campioni, divenuti miti per il riverbero delle voci e dei commenti resi eterni dalla tv. Eppure qualcun altro che del lavoro ha fatto mantra e che il talento ha saputo da sempre coltivarlo, quella stessa storia la intravede prevedendola. A rischio di sembrare matto nel momento stesso in cui lo dice. Il 1998 il centro tecnico federale di Fuorigrotta era fucina di campioncini.

Alessandro Accardo sembrava un predestinato, Francesco Ferrillo e Marco Di Vuolo primeggiavano in Italia promettendo vittorie prestigiose. Poi c’era lui, Potito Starace da Cervinara. Il ragazzo che Alberto Sbrescia, il maestro dei maestri, si era portato a casa. Viveva da lui Potito perché la provincia avellinese era troppo lontana. E più semplicemente perché il talento non basta se non lo si allena in maniera finanche maniacale. A chi come me ha avuto il privilegio di vivere quel gruppo, di scambiare da sparring, con destino sospeso tra seconda e terza categoria della racchetta, con quei ragazzi il maestro affermava con certezza: «Poto ha i numeri per entrare nei primi cinquanta al mondo. Poi dipenderà tutto da lui». Potevi solo annuire ad Alberto, anche se pochi davvero riuscivano a credergli. Non perché Potito non ne avesse ma per quanto grande, ardua apparisse l’impresa.

Questa qui è la premessa. Ora possiamo fare un balzo temporale in avanti e proiettarci al mese di maggio del 2004 e a quell’edizione del Roland Garros che scoprì al mondo del tennis le carte di un giocatore che nel novero dei migliori dimostrò poi di poterci stare.

Starace arriva al mondiale della terra battuta da numero 250 del ranking Atp, accompagnato da tanti sogni e da tantissima buona volontà. Ma anche dai timori che un ragazzo di 22 anni, partito piccolissimo da Cervinara, non può non avere nella testa.

«E poi capita che supero le qualificazioni. Niente male, mi dicevo. La prima volta in tabellone al Roland Garros era già qualcosa di importante e bellissimo. Respiravo la stessa aria dei grandi, calpestavo la loro stessa terra. Mi piaceva sognare che lì, insieme a loro potessi starci. Arriva il giorno del primo turno e il tabellone mi mette di fronte Dmitrij Tursunov, russo che poi ebbe best ranking numero venti. Filava tutto come volevo. La palla usciva facile dalla racchetta e vinsi agevolmente in tre set sapendo che al turno successivo ad attendermi ci sarebbe stato il numero uno di Francia e dieci al mondo Sebastien Grosjean».

L'esultanza di Starace al termine del match vinto con il francese Grosjean

Facile immaginare il turbine di emozioni vissute in quei giorni.

«E’ stato il momento tennistico più bello, forte, sconvolgente della mia vita. Arrivavo lì solo con tante speranze e il mio bagaglio di lavoro e sacrifici. Il giorno in cui misi piede sul Suzanne Lenglen e rivolsi gli occhi agli oltre diecimila che gremivano gli spalti il mio cuore andò in fibrillazione. Mai lo avrei neppure immaginato ma visto che c’ero…beh, valeva la pena provarci. Dopo qualche game capii che lui soffriva il mio gioco e che riuscivo a metterlo in difficoltà da qualsiasi posizione del campo. Il pubblico partì subito sostenendo come giusto fosse il beniamino connazionale. Poi cominciò ad applaudire anche me, in modo molto sportivo. Arrivavo dalle qualificazioni, ero alla mia prima vera esperienza ai massimi livelli e proponevo un tennis vario. Avvertii che ci stavamo prendendo. Vinsi il primo set al tie break poi gli altri due per 6/3 6/4. Ero al terzo turno del Roland Garros».

Starace e Safin: la loro battaglia durò quasi cinque ore

E poi cosa succede?

«Accade che mi tocca il centrale, il Campo Philippe-Chatrier. E dall’altra parte della rete Marat Safin, numero venti al mondo ma primo del ranking nel 2000, anno in cui aveva vinto gli US Open. Vabbè, non devo dire altro, lo ricordi Safin?».

Come si affrontano partite così, in veri e propri stadi monumento dello sport? Cosa ti passa per la testa in quei momenti?

«Hai poco da stare a pensare e due strade davanti: la prima è quella dell’emozione che ti travolge, ti blocca. In quel caso rischi seriamente di fare scena muta. La seconda, che era quasi sempre la mia, semplicemente di giocare. Lo feci e venne fuori un match memorabile. Avanti due set a uno, sul 4 pari mi riesce di brekkarlo e di andare a battere per il match. Nessun cedimento, anzi. Dalle tribune sentivo urlare “Poto, Poto” ed è tuttora qualcosa di difficilissimo da rendere a parole».

Come andò a finire quello che resta il punto più alto raggiunto da un tennista campano a Parigi?

«Che successe di tutto. Conquistai due match point. Su entrambi la classe di Safin permise al russo di salvarsi, anche se come già accaduto con Grosjean, sul secondo match point, un giudice di linea mi segnalò un fallo di piede sulla prima di servizio. Safin, alle prese con delle vesciche alla mano sinistra chiese per due volte l’intervento del medico, interrompendo forse poco sportivamente il gioco. Ma cosa vuoi dire all’ex numero uno del mondo? Ad ogni modo persi il set 7/5 e la maratona riprese nel quinto. Non ebbi tanta fortuna nei momenti finali e per quanto fossi riuscito ad annullargli cinque match point il russo vinse 7/5, in quasi cinque ore di partita nel tempio del tennis, che poi mi tributò onori quasi come avessi vinto».

Rimpianti?

«Ma no. Ho fatto il mio percorso vivendo fino all’ultima goccia il sogno di un bambino. Arrivare tra i primi trenta al mondo mi ha consentito di viaggiare, conoscere una marea di persone, confrontarmi con le leggende di questo sport. Tutto unico, impareggiabile. Poi si vince e si perde, lo sappiano i giovani».

A proposito di giovani, il tennis italiano è al livello più alto di sempre?

«Direi di sì. Che Sinner diventasse quello che è oggi lo sapevamo. Bisognava soltanto attendere e neanche tanto. Dietro di lui c’è davvero tantissima roba di qualità. A me piace molto Cobolli che ho visto crescere perché giocavo col padre. Ha una gran testa e margini di miglioramento enormi. Lo stesso Arnaldi è molto forte, può vincere tanto alzando ancora il livello del suo tennis. Cosa che ormai da mesi sta facendo con regolarità sorprendente Darderi che ha già vinto il suo primo titolo Atp. In Italia oggi siamo veramente forti, con tanti ragazzi che possono arrivare fino in fondo nei tornei che contano. Anche perché non è più come prima che andavi a sbattere contro Nadal e Federer. Lo stesso Nole sta per arrivare. Il futuro è loro».

Prevedi le cose come Alberto Sbrescia? A lui qualcuno diede dell’ottimista cronico, specie quando si parlava di te…

«Alberto è stato come un padre. Quei giorni non si dimenticano. Da lì è partito tutto. Li custodisco nel cuore come i più bei giorni delle battaglie parigine».