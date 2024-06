Alcaraz vince il suo primo Roland-Garros, Zverev sconfitto dopo oltre 4 ore in cinque set (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2)

Il re di Parigi per il 2024 è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dopo aver sconfitto Jannik Sinner in semifinale, vince anche l'ultimo atto del Roland-Garros contro Alexander Zverev dopo 4 ore e 17 minuti. Vittoria in rimonta al quinto set per il classe 2003 (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) e trionfa per la prima volta nel Grande Slam parigino (terzo Slam della carriera dopo US Open 2022 e Wimbledon 2023).

La partita

Partita che si rivela più complessa del previsto per il n.3 del ranking.

Lo spagnolo vince 6-3 il primo set e sembra poter avviarsi verso una vittoria più o meno agevole, ma il tedesco (testa di serie n.4) risponde da grande campione e si prende il secondo set vincendo 6-2. Nel terzo set si gioca punto a punto, con i due finalisti che provano a sfruttare i loro colpi migliori. Alcaraz sbaglia tanto, Zverev ne approfitta e riesce a ribaltare tutto, vincendo 7-5 e portandosi sul 2-1 e dando una sterzata netta alla partita.

Lo spagnolo, però, non ci sta e si rimette in carreggiata nel quarto capitolo del match, trovando anche il break e vincendo 6-1. Una risposta di grande forza e convinzione che cambia nuovamente l'inerzia della partita. Come in ogni finale di uno Slam che si rispetti, si arriva quindi al quinto set dove ad avere la meglio è Carlos Alcaraz che chiude il match dopo 4 ore e 18 minuti vincendo il quinto set 6-2. Il re di Parigi è lo spagnolo che aggiunge un'altro Slam al suo palmares, questa volta quello sulla terra rossa della capitale francese. 14esimo titolo in carriera, secondo stagionale per il talentuoso 21enne.