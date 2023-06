Saggio finale al tennis club Capri per “Racchetta in classe 2023” il progetto riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, viene portato avanti dal tennis Club Capri raccogliendo soddisfazioni e consensi nelle scuole ordinarie di primo grado dell’istituto comprensivo Ippolito Nievo. All’iniziativa sportiva partecipano gli alunni delle prime tre classi che frequentano i plessi scolastici 4 Novembre e Giuseppe Salvia.

Al saggio finale dei piccoli atleti della racchetta hanno presenziato l’Assessore con delega allo sport vice sindaco, Ciro Lembo e l’Assessore con delega alla Pubblica Istruzione Anna De Simone, con loro la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo Dott.ssa Sonia Fucito che con la loro presenza hanno dato lustro ed ufficialità alla manifestazione che ha visto in campo allievi e maestri.

Un attento pubblico fatto da genitori, amici, ed altri studenti hanno assistito al saggio anche perché com’è stato sottolineato dal maestro federale Giovanni Di Stefano e Francesco Della Corte Istruttore di 2 livello e prossimo Maestro federale nazionale, rivolgendosi agli allievi e al pubblico hanno voluto sottolineare: «Il tennis è uno sport ricco di stimoli sotto tutti i punti di vista.

Giocando a tennis dovrai confrontarti con il tuo avversario e con te stesso. È uno di quegli sport che determina una crescita caratteriale importante, aiuta a sviluppare la coordinazione e una solida struttura fisica. Ti permette inoltre di socializzare, poiché ti allenerai sicuramente con un gruppo di tuoi coetanei. Giocherai tante partite fin dalle prime lezioni, perché, grazie alle nuove metodologie, è davvero semplice imparare» e in conclusione i maestri lievemente emozionati ma ben decisi hanno voluto spiegare agli allievi e agli adulti il fascino nascosto di questo sport (nobile).

Per primo attacca maestro Di Stefano: «Il Tennis è più un mezzo che un fine, è un modo per apprendere uno schema di base che in realtà sarà utile al bambino anche se vorrà intraprendere altri sport. Una scuola di avviamento al tennis è un campo scuola dove si comincia a familiarizzare da subito con le regole del tennis e con l’immediatezza racchetta – palla, fin dalla tenera età ma in un modo molto speciale, come fosse un gioco». La palla passa poi al maestro Della Corte: «Il motivo non può che essere il fatto che nel Tennis: tutto, dalla pallina al metodo di insegnamento è pensato per i più piccoli ed è a misura di bambino, compreso noi e gli altri istruttori! Che dobbiamo essere animatori oltre che educatori – continua il maestro Francesco Della Corte – I bambini sono delle spugne e le capacità coordinative si imparano molto meglio da piccoli! Ergo se si vuole far sviluppare un bambino in modo sano e intelligente la scuola tennis è un’ottima scelta perché le capacità coordinative sono la base di un sano sviluppo psichico».

Parole che hanno fatto scattare l’applauso di chi assisteva ed anche tra i mini giocatori che grazie all’iniziativa “Racchette in Classe” si apprestano a diventare i futuri tennisti che frequenteranno gli storici campi dell’isola azzurra appartenenti alla famiglia Breglia. Ed è per questo scopo che l’ASD Tennis Club Capri come ogni anno ,in accordo con il corpo docenti fornirà una borsa di studio comprensiva di 1 mese di attività tennistica gratuita, a tutti gli allievi che si sono distinti in campo per attenzione e disciplina. Un riconoscimento che è stato accolto con piacere ed entusiasmo sia dalla dirigente scolastica Dott.ssa Fucito sia dagli insegnanti che dai piccoli allievi dell’istituto Nievo di Capri.