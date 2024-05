Sinner torna in campo: ok il primo allenamento per il Roland Garros (interrotto dalla pioggia)

Il Roland Garros si avvicina sempre di più con il sorteggio che avverrà nei prossimi giorni. Jannik Sinner è sempre più carico e continua il suo programma di allenamento per rimediare dall'infortunio. In vista del Grande Slam che si terrà sulla terra rossa di Parigi, l'altoatesino vuole recuperare al meglio dallo stop all'anca che lo ha fermato a Madrid. Questo prevedeva oggi una seduta di palleggi con Koi Nishioka, andata bene, con cui ha scambiato per 90 minuti (dalle 12.30 alle 14). A terminare l'incontro amichevole però è stata la pioggia che ha reso pesante il campo, bagnato dall'umidità.

Sinner, quanto può guadagnare al Roland Garros? Il montepremi (in tutto) è di circa 54 milioni

L'allenamento

Il Roland Garros è un appuntamento molto importante non solo per la stagione del grande tennis, ma anche per la classifica Atp. Vincere nel torneo francese potrebbe significare per Sinner il raggiungimento del primo posto sorpassando Novak Djokovic in cima. Al serbo però potrebbe bastare anche una semifinale per mantenere la posizione. Test in campo anche per Carlos Alcaraz ancora alle prese con i postumi di un infortunio al braccio destro.

Lo spagnolo proverà la terra battuta del centrale alle 17:30 insieme al francese Lucas van Assche.