Jannik Sinner, orario e dove vedere la partita con Kotov (terzo turno Roland Garros)

Jannik Sinner si prepara per tornare in campo al Roland Garros contro Pavel Kotov. Il tennista italiano calpesterà di nuovo la terra rossa del Philip-Chatrier, uno dei soli due campi con tetto richiudible del torneo, che permettono almeno ai big di scendere in campo. Per tutti gli altri c'è l'incubo della pioggia, con incontri rinviati e posticipati di diverse ore a causa del maltempo che si sta abbattendo su Parigi. Tanti disagi per il torneo che per lo meno offre la possibilità ai primi tennisti della classifica Atp di scendere in campo e inseguire la vittoria che per Jannik potrebbe significare primo posto.

