Sinner numero 2 al mondo: da Panatta a Berrettini, la miglior classifica aggiornata di sempre degli italiani nell'Atp

Jannik Sinner ha sconfitto Grigor Dimitrov nella finale del Master 1000 di Miami. La gara valeva tanto per l'altoatesino: la prima vittoria in un torneo di questo calibro, 1 milione di euro in palio per la vittoria e i 1000 punti che gli permettono di salire in classifica. Grazie a questo successo, il tabellone è cambiato e lo vede salire al secondo posto del ranking Atp.

Un nuovo passo in avanti per il classe 2002 che a gennaio era salito sul podio grazie alla vittoria dell'. Sinner, però, non è stato l'unico italiano a entrare nella Top 5 della classifica mondiale dei migliori tennisti, con altri atleti azzurri che hanno raggiunto ottime posizioni nel tabellone Atp nel corso della storia. Il primo di questi è di sicuro Adriano Panatta che è stato il 4° al mondo con Berrettini e Fognini alle sue spalle.

Jannik Sinner

N°2 il 31 marzo 2024.

Adriano Panatta

N° 4 il 24 agosto 1976 (record italiano ambito professionistico).

Matteo Berrettini

N° 6 al 31 gennaio 2022 (quarto record personale nei Top 10).

Corrado Barazzutti

N° 7 il 21 agosto 1978.

Fabio Fognini

N° 9 il 15 luglio 2019.

Paolo Bertolucci

N° 12 il 23 agosto 1973.

Marco Cecchinato

N° 16 il 25 febbraio 2019.

Andrea Gaudenzi

N° 18 il 24 febbraio 1995.

Andreas Seppi

N° 18 il 28 gennaio 2013.

Omar Camporese

N° 18 il 24 febbraio 1992.

La classifica dei migliori italiani