Sinner n.1 al mondo: «Un giorno speciale per me, qualcosa di grande per l'Italia ma resto un ragazzo normale». Arrivano i complimenti di Giorgia Meloni

La storia del tennis italiano l'ha appena scritta Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha concretizzato il sorpasso su Novak Djokovic, diventando numero 1 del ranking mondiale. Un traguardo storico per il tennis italiano, non era mai accaduto nella storia e adesso ci è riuscito Jannik che tra le altre cose ha anche battuto Dimitrov nei quarti del Roland-Garros, approdando in semifinale del Grande Slam parigino dove affronterà uno tra Alcaraz e Tsitsipas.

Le parole di Sinner dopo il sorpasso a Djokovic

«Sono molto felice. Felice di avere questo numero in classifica, dietro c'è tantissimo lavoro.

«Primo italiano numero 1 nella storia? Credo sia una grande cosa per l'Italia. Sono felice di essere parte di questo movimento italiano. Le persone giocano sempre più a tennis...». Prima della semifinale ha «due giorni liberi, che useremo per riposo ma anche per allenamento. Sarà difficile ma non vedo l'ora. Sono queste le partite per le quali mi alleno».

«E' molto importante rimanere il ragazzo che sono. E questa è una cosa che posso controllare. Un successo non potrà cambiare la mia persona. Alla fine - ha proseguito Sinner - è solo un numero, finisce li, ma dietro al tennis c'è una vita normale. E io sono un ragazzo normale, mi piace talvolta andare sui go kart, fare cose normali con le persone a cui voglio bene». «Ora sono n.1 e spero di restarlo per un po'. Ma se non riesco poi sarò n.2, n,3, non mi metto la pressione di dover vincere sempre».

I complimenti di Giorgia Meloni

Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è congratulata con Sinne per il traguardo raggiunto, pubblicando un tweet su X: «Primo italiano nella storia a conquistare la vetta della classifica mondiale. Complimenti Campione!»

Primo italiano nella storia a conquistare la vetta della classifica mondiale. Complimenti Campione!#Sinner pic.twitter.com/g7KwhZ4OvR — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 4, 2024

Tra gli altri a complimentarsi con l'azzurro anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Nell'immensità. Dove c'è spazio solo per i numeri uno. Da oggi Sinner è la bellezza di dominare il mondo dall'alto in basso, primo italiano di sempre nel tennis a salire fin lassù. Grazie a talento, sacrifici, applicazione e umiltà. I segreti che gli hanno permesso di scrivere e riscrivere la storia, senza confini, senza limiti, senza paura. Continuerai a farci sognare a occhi aperti nuove, indimenticabili pagine di storia. Orgogliosi di te, Jannik. Per sempre simbolo dell'eccellenza universale dello sport tricolore».