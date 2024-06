L’eternità finalmente comincia lunedì, quando si aggiornerà la classifica Atp e Jannik Sinner sarà primo, scavalcando Novak Djokovic che ha lottato contro il proprio corpo consumato dal tempo e da due maratone tennistiche con Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo prima di ritirarsi dal Roland Garros, dove, invece, Sinner è andato in semifinale per la prima volta, battendo Grigor Dimitrov in tre set. Mentre Sinner si illustrava in 6-2, 6-4, 7-6, Djoko annunciava il ritiro dal torneo, e la cessione del primo posto. Il sole tramontava su Parigi, sul Philippe Chatrier e sull’era e l’ego Djoko, e dopo questa settimana comincerà quella Sinner che, in realtà, è già cominciata da un po’ ma ora c’è la classifica a ribadirlo.

Il sinnerismo è cominciato da tempo, basta guardare ai vangeli che si susseguono sulle gazzette per ogni sua azione, in una cronaca-magica che dai campi arriva agli spogliatoi e continua anche fuori dal tennis con gli amori, la famiglia, la neve di Bolzano e la casa di Montecarlo. Ma a parte l’evangelizzazione del tennista, c’è il suo tennis che è andato crescendo fino a farsi spinta, emozione e quindi titoli. Anche nell’incontro contro Corentin Moutet ha dimostrato di essere zen, capacissimo di sopportare ogni provocazione e su un campo ostile: perché già oltre, già avanti, già in testa. Dimitrov era solo una formalità. Ogni suo colpo ha il vento della vittoria, quindi niente lo può preoccupare: né le sceneggiate di un avversario né un’anca che fa male, è scritto, lo sa lui, e lo sapeva anche Djoko, per il quale ha avuto parole di affetto prima di festeggiare il primo posto, sobriamente, mostrando anche stupore alla fine dell’incontro con Dimitrov, ma probabilmente l’ha saputo sul tie-break, continuando il lavoro con la racchetta, senza farsi scalfire dalla notiziona. A riprova che il futuro era già nei suoi passanti. E ora lo dirà anche la classifica: primo. E per la prima volta. A ventidue anni, per un italiano poi, impensabile fino a un decennio fa. Comincia un altro tempo. È Sinner quello da battere, è Sinner che deve scrivere la storia, è Sinner che deve fare i tornei a cominciare da questo finale di Roland Garros. Proprio guardando alla resistenza di Djoko può apprendere come si possa durare e a lungo stando in testa. Sinner è attrezzato per farlo, per restarci e forse anche per insidiarne molti record. Ma questo è quello che viene dopo, prima c’è il ragazzo con la racchetta che sta spostando i sentimenti popolari dello sport dal calcio al tennis, come accadde con Adriano Panatta che, però, non fu mai primo, anche se poi è nei cuori di tutti ancora oggi e il suo telefono starà squillando più di quello di Joe Biden.

Ma quella di Jannik Sinner è una storia diversa, era “solo” il 12 febbraio 2018 quando da sedicenne conquistava il primo punto Atp, battendo in un torneo ITF a Sharm el-Sheikh l'indiano Aryan Goveas. Diventando l’avanguardia di una generazione di tennisti italiani fortissima che sta portando un attacco di cavalleria ai campi nel mondo e che va crescendo, questo scatto di Sinner in testa è una scossa anche per gli altri: Musetti, Arnaldi, Berrettini, Sonego, Fognini, Darderi, Cobolli, Nardi e poi ci sono le donne che avendo già vissuto una grande stagione sembravano in risacca ma ora c’è Jasmine Paolini, attrezzata per scalare la classifica femminile. Ma soprattutto c’è Sinner, il predestinato, e c’è la sua travolgente espansione del tennis italiano. È Roberto Baggio che vince il mondiale e la Champions League, sapendo che nel calcio un Roberto Baggio sarà difficile da rivedere. In più Sinner è il bravo ragazzo senza anomalie, l’arcitaliano di confine che festeggia le vittorie con la trasgressione di una Coca-Cola, che avrebbe voluto sciare come Alberto Tomba e se lo ritrova a fargli i complimenti in chat con Valentino Rossi. E adesso anche il vecchio Nicola Pietrangeli, che era stato terzo, dovrà – finalmente – inchinarsi al sinnerismo.

E per capire la grandezza del primo italiano a diventare numero uno del tennis mondiale bisogna raccontare Djokovic e i suoi numeri, il suo tennis da Muhammad Ali che non molla nulla incassando e recitando, bisogna guardare alla coda della storia – per molti versi già finita – di Djoko, capace di opporsi e lottare anche con una gamba – la destra – che gli pesava più dei suoi titoli e delle tante partite giocate, e che da tempo appariva come Aldo Fabrizi in “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, urlando ad ogni partita: «Nun moro». Ma poi alla fine, ha ceduto, dopo aver giocato una grande partita e dopo aver chiesto ad ogni sofferto colpo a Cerundolo: «Hai la forza di battermi?». E la domanda valeva anche per Sinner: «Hai la forza per superarmi?». E la risposta la portava da tempo il vento del suo tennis: sì. Addio Novak, benvenuto Jannik. Da lunedì hai l’eternità sulla tua racchetta. Da lunedì comincia una lunga storia di tennis che parlerà italiano. Djoko rimane a vagare per i campi dando battaglia ai giovani, al futuro, con una psiche da samurai-scacchista che non molla nulla, che fa tutto bene o quasi – vola, cade, si rialza, inveisce contro arbitro e torneo e nastro e moglie – ma dal secondo posto dell’Atp, perché il primo è di Jannik Sinner.