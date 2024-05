Sinner mania, in mille per autografi e foto con Jannik al Foro Italico. E lui: «Non è mai una strada dritta, tornerò più forte»

Girando tra gli stand del Foro Italico, di Jannik Sinner si sente quasi l'odore. Sarebbe stato il suo torneo, e forse lo è ancora. Su viale delle Olimpiadi ci sono bambini, ragazzi arrivati con le scuole e qualcuno più grande, che corrono tutti nella stessa direzione. Lo stand è il 104, quello di Pigna, uno degli sponsor di Jannik. È lì che già da lunedì il tennista, costretto al forfait agli Internazionali Bnl d'Italia, ha dato appuntamento ai suoi tifosi per firmare autografi e scattare foto. Ci riusciranno solo alcuni fortunati, gli altri sono lì a pochi passi con il telefono in mano per una foto. Una mamma chiede a uno sconosciuto di prendere sulle spalle il figlio piccolo per permettergli di vedere il suo idolo qualche secondo, anche se solo da lontano.

Sinner, l'abbraccio dei suoi tifosi

L'affetto per l'altoatesino si è fatto spazio tra la delusione di chi sperava di vederlo in campo e magari in una finalissima contro Djokovic, sognando quel passaggio di consegne almeno virtuale nell'attesa che siano i punti del ranking Atp a certificare che sì, il tennista più forte del mondo è italiano.

«Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti», aveva scritto Sinner sui social poco prima di arrivare al Foro. «La salita è ripida, ma la vista è meravigliosa», hanno risposto i fedelissimi carota boys, i tifosi che lo seguono in tutti i tornei.

L'appuntamento è per il 20 maggio, al Roland Garros, se quei dolori all'anca gli avranno dato tregua. Dopo un abbraccio così, quella salita farà un po' meno paura.