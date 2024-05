Sinner-Kotov, quando si gioca il terzo turno del Roland Garros: orario, dove vederla, precedenti. Il calendario degli altri italiani

Jannik Sinner conferma le ottime sensazioni del debutto e prosegue il suo cammino al Roland Garros approdando al terzo turno. Nel secondo, l’azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet in tre set con i parziali di 6-4, 6-2, 6-4. Ora dovrà affrontare il russo Pavel Kotov, che ha eliminato Stan Wawrinka con un punteggio di 3-1 (7-6, 6-4, 1-6, 7-6) in una partita estenuante durata 3 ore e 43 minuti. L’attesa è alta per questa sfida, considerando l'ottima forma mostrata da Sinner e la determinazione del russo Kotov, numero 58 nel ranking. I tifosi italiani sperano in un'altra prestazione brillante del loro beniamino, che continua a far sognare con le sue performance di alto livello sul palco parigino. Vediamo insieme quando giocherà Sinner contro Kotov, dove vedere il match e i precedenti tra i due.

Quando gioca Sinner contro Kotov

Sinner scenderà in campo domani, venerdì 31 maggio, ma si conosce ancora l'orario che verrà presto reso noto dagli organizzatori del torneo. Non si giocherà prima delle 11:00.

Dove vedere la partita

La partita tra Sinner e Kotov sarà trasmessa su Eurosport, visibile ai canali 210 e 211 di Sky. Sarà possibile seguire la sfida in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery +.

I precedenti

Jannik Sinner e Pavel Kotov si sono affrontati solo una volta in carriera in precedenza. L'azzurro ha già battuto il russo negli Atp di Madrid di quest'anno, quando ha prevalso con il punteggio di 6-2, 7-5 al secondo turno.

Le partite degli altri italiani

A causa della pioggia di ieri (mercoledì 29 maggio), sono state sospese e rinviate le partite di due italiani: Matteo Arnaldi, che recupera oggi alle 11 sul campo 6 contro Alexandre Muller, ripartendo dal 5-3 nel primo set per l'azzurro; Lorenzo Sonego, che stava perdendo contro Zhang per 4-3, recupererà sempre alle 11 ma sul campo 12.

Gli altri match in programma: