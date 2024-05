Sinner al Roland Garros, l'ultimo "indizio" del super coach Cahill: una racchetta sulla terra battuta e le palline di Parigi

Se era bastata una valigia e l'emoticon di una volpe per far scattare l'euforia tra i tifosi che aspettano il ritorno in campo di Jannik Sinner, cosa può succedere se dal super coach Cahill arriva un altro indizio verso il Roland Garros? Stavolta nell'ultima foto pubblicata sui social c'è una racchetta poggiata su un campo in terra battuta, quello su cui si disputa il torneo parigino, e tre palline con la scritta "Roland Garros 2024". Insomma, Jannik è in campo ed è tornato ad allenarsi con la racchetta per arrivare preparato al 26 maggio, quando prenderà via il tabellone principale.

L'euforia tra i tifosi

«Darren, non giocare con i nostri sentimenti», scrive un tifoso in un commento sotto al post Instagram. E ancora: «Darren, non fare così». Insomma, l'attesa è altissima e anche l'entusiasmo di chi vede lo staff di Sinner ottimista in vista di Parigi. Solo due giorni fa c'era stato un altro indizio: Cahill aveva pubblicato un borsone, una valigia e delle racchette: un segnale che stava partendo per raggiungere Sinner a Torino, dove lui in questi giorni ha seguito terapie e cure al J|Medical della Juventus con il suo fisioterapista e il suo preparatore atletico oltre che ad una equipe in clinica di assoluto livello.

La conferenza a Parigi programmata il 24

Solo qualche giorno e sarà lo stesso Sinner a raccontare le sue condizioni, in un senso o nell'altro. Il numero 2 del mondo è attualmente ancora previsto nel piano delle conferenze pre-Roland Garros, programmato il 24 maggio. Una settimana esatta da oggi, in cui Jannik testerà le sue condizioni in campo e con la racchetta in mano.

Sinner a Torino

Sinner resterà a Torino almeno fino a domani.

Farà il possibile per esserci a Parigi, anche perché l'idea di diventare numero 1 del mondo senza giocare non può che non piacergli. Dopo i giorni tra palestra e piscina, ha ripreso in questi giorni in mano la racchetta. Le sue sensazioni saranno decisive: lui il Roland Garros vorrebbe giocarlo, ma un torneo dello Slam che prevede i cinque set potrebbero mettere in difficoltà un fisico che non si è allenato come lui avrebbe sognato nelle ultime settimane.