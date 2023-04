Rune interrompe la corsa di Sinner a Montecarlo, il danese vince al terzo 1-6 7-5 7-5 e vola in finale con Rublev

Jannik Sinner, numero 8 del mondo, sfida Holger Rune, numero 7 del ranking. In palio l'accesso alla finalissima in programma domani, 16 aprile, al Court Rainer III a partire dalle 14.30. Sinner arriva all'appuntamento forte nel successo ai quarti contro Lorenzo Musetti (6-2, 6-2), in un derby tutto italiano. Rune invece ha battuto per 6-3 6-4 il fresco vincitore del Miami Open, Danil Medvedev, nel turno precedente di questo torneo.