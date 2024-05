Sinner salta gli Internazionali, Jannik ha annunciato via social la sua assenza: «Sono triste ma verrò comunque a Roma»

La notizia che tanto si temeva è arrivata: Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro tramite i propri canali social a causa del problema all'anca che lo costringerà a stare a riposo per almeno 15 giorni.

L'annuncio di Sinner

Di seguito l'annuncio dell'altoatesino tramite il proprio profilo Instagram: «Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza».

Il problema all'anca

Nell'ultimo mese Jannik Sinner ha accusato diversi problemi fisici.

Durante il match contro Kotov, però, ha accusato un problema all'anca destra, tanto che spesso si è girato verso il suo allenatore sottolineando di avere dolore. Il suo team, però, lo ha spinto a continuare e alla fine Jannik ha vinto il match, guadagnandosi il pass per gli ottavi. Martedì ha vinto contro Khachanov ed era apparso più sereno sul campo. Le sue condizioni, però, non erano perfette e nella giornata di mercoledì ha deciso di abbandonare il Masters 1000 spagnolo senza nemmeno scendere in campo contro Auger-Aliassime. Adesso la decisione di non prendere parte all'Atp di Roma, torneo dove Jannik era particolarmente atteso da tutto il pubblico italiano. L'obiettivo adesso diventa uno solo: recuperare per il Roland-Garros.