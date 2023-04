Jannik Sinner batte Alcaraz a Miami: è finale a Miami contro Medvedev (e vincendo diventerebbe n° 6 al mondo)

Jannik Sinner, grande impresa a Miami. Il tennista altoatesino ha battuto il favorito Carlos Alcaraz conquistando la finale del Master 1000 statunitense. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 6-2 in 3h03' e sfiderà per il titolo (e per raggiungere la sesta posizione nella classifica Atp) il russo Daniil Medvedev che ha battuto nell'altra semifinale il connazionale Khachanov. Sinner - 21 anni - si porta, grazie a questa vittoria, in parità negli scontri diretti con il Alcaraz: il bilancio delle sfide parla di 3 vittorie per entrambi. «È stata una partita incredibile», ha detto Sinner a fine match che a fine incontro ha anche ricevuto i complimenti dell'avversario. «Ora tifo per te», gli ha detto il 19enne iberico.

Sinner-Alcaraz, partita entusiasmante

Tra l'altoatesino e lo spagnolo è stato un match vietato ai deboli di cuore con un primo set entusiasmante concluso al tie-break nel quale Sinner ha più di un motivo per recriminare. In vantaggio per 4-1, Jannik si fa rimontare sul 4-4 per poi cedere nuovamente il servizio sul 5-5. Controbreak immediato e tie-break nel quale però è Alcaraz a trovare le soluzioni migliori. Sembra il viatico per il bis della vittoria di Indian Wells, ma Sinner non ci sta: diventa più aggressivo per vincere il secondo set 6-4 e poi dilagare (6-2) nel terzo. Per Alcaraz anche la beffa della prima posizione mondiale che sfuma. Da lunedì in testa al ranking ci sarà Djokovic. Contro Medvedev in finale a Sinner servirà comunque un'impresa. I precedenti 5 match giocati sono stati tutti vinti dal tennista russo, l'ultimo quest'anno a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2).

