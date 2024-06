Tennis, Caparco vince l'Open Città di Pozzuoli: vittoria e wild card per gli Internazionali Itf

Due settimane di ottimo tennis, con giocate e agonismo propri di un appuntamento internazionale. Non a caso l’Open Città di Pozzuoli si presentava come autentico apripista per l’Itf con montepremi da 25mila dollari che avrà svolgimento nella seconda settimana di settembre. I dirigenti del Tennis Club Pozzuoli, struttura avveniristica realizzata soltanto nel 2019 e già da tempo agli onori della cronaca nazionale per impegno ed eventi organizzati, l’avevano pensata bene: due wild card in palio nel maschile, oltre al montepremi e ai punti da assegnare. Ed è stata prevedibile battaglia con i match di finale che hanno allietato il primo sabato di vere temperature estive. Andiamo con ordine e apriamo la cronaca dal tabellone femminile che proponeva un interessantissimo match conclusivo tra Francesca De Matteo, classe 2007 (classifica nazionale 2.6) allenata dall’ex professionista della racchetta Giancarlo Petrazzuolo, e l’ispiratissima Ginevra Spinelli (2.7), classe 2008 e figlia di quel Valerio che nel basket aveva fatto le fortune tra le altre di Caserta e Napoli.

Per la biondina dell’Accademia Tennis Napoli si trattava della prima finale in un torneo Open, dopo aver eliminato nei quarti Martina Martinelli, che è forse al momento la giocatrice di seconda categoria più ispirata della Campania. Inizio molto contratto per la De Matteo, imprecisa nei colpi da fondi e fuori giro con il dritto, che è di fatto il suo marchio di fabbrica. La talentuosa Francesca, che nelle categorie giovanili più volte ha indossato la maglia della nazionale italiana in giro per l’Europa, si è trovata sotto 6/2 1/0 ma gradualmente è riuscita a riorganizzare idee ed esecuzione del vincente. E’ a quel punto incominciato un avvincente braccio di ferro: la potenza della De Matteo contro la regolarità e l’arguzia della Spinelli.

Scollinato il secondo set con lo score di 6/4 alla De Matteo è rimasto il compito di legittimare la maggiore esperienza, chiudendo match e torneo con il parziale conclusivo di 6/1.

«Non mi sono espressa così come avrei voluto – racconta Francesca De Matteo – sapevo che avrebbe potuto trasformarsi in una partita complicata se non avessi trovato le giuste misure e soprattutto la serenità che mi sta mancando. Se mi chiedi se sono contenta ti rispondo che in questa fase della stagione la vittoria fa morale. Spero tuttavia di riuscire a giocare un tennis che mi diverta e mi rinfranchi dopo i tanti sacrifici che quotidianamente io e la mia famiglia sosteniamo».

Tranquillità che è invece al momento uno dei segreti di Ginevra Spinelli: «Mi sono davvero divertita molto. Quando ho messo piede in campo ho visto raccattapalle e telecamere e ho pensato che avrei vissuto un assaggio di professionismo. Francesca è molto forte e alla fine ha meritato la vittoria. Tuttavia ad un certo punto avevo anche assaporato il successo. Sono molto contenta lo stesso dal momento che si trattava della mia prima finale nel circuito maggiore».

In campo maschile la settimana del Pozzuoli era stata caratterizzata dal forfait per infortunio del campione campano Fabrizio Osti e anche dai problemi alla spalla che avevano limitato il rendimento di Pasquale De Giorgio, tra i favoriti del seeding. Così a farsi spazio è stato un romano tesserato per il Circolo Tennis Bologna: Marco Migliorati ha classifica nazionale 2.3 e un braccio mancino davvero molto educato. Si è trovato però di fronte nel match di finale il giocatore ad oggi più solido del circuito Open campano: Giuseppe Caparco, alfiere del Tennis Club Vomero, ha infatti giocato sul rosso di Pozzuoli la sua settima finale consecutiva. Ed è stato praticamente impeccabile dalla prima all’ultima palla. La partita non ha avuto storia e Caparco ha regolato l’avversario con lo score di 6/2 6/3, liberando poi la grande gioia per il successo che gli vale l’accesso al main draw degli Internazionali Itf di settembre.

«Volevo fortemente vincere qui – ha affermato Giuseppe Caparco – ed è un periodo bellissimo per me, di grande forma fisica e mentale. Giocherò ancora in Campania le prossime settimane poi partirò per la Romania con Paco De Giorgio per giocare tornei futures. Amo il confronto con giocatori nuovi, e ho la mente libera. Mi diverto per quanto ormai non dedichi più tanto tempo all’allenamento. Ringrazio il TC Vomero che è casa mia, la mia famiglia. Lì lavoro e la dirigenza mi consente ancora di fare agonismo. A settembre in tabellone qui al Pozzuoli proverò a vender cara la pelle».

Il momento dei bilanci spetta ai dirigenti del Tennis Club Pozzuoli. Sandro Lupi e Roberto Sorrentino, soci alla pari del presidente Antonio Laezza, non nascondono che in accese riunioni avevano anche avuto pareri diversi sul montepremi degli Internazionali: da un lato c’era chi spingeva già per una dimensione più importante, dall’altra la consapevolezza e il pragmatismo che alla fine hanno prevalso nella conferma del 25mila come ulteriore tassello di verifica per un sodalizio che non rinuncia alle ambizioni.

«Non avevamo paura di confrontarci con un banco di prova più impegnativo – dichiara il direttore sportivo del Pozzuoli Roberto Sorrentino – anzi crediamo di avere tutte le carte in regole per far bene anche a livelli più alti. Ma perché correre troppo? Abbiamo la fortuna di poter scegliere in autonomia, come sempre fatto. Dovessimo conquistare nuovi consensi a settembre allora provvederemmo a ritestarci in una nuova dimensione. Conosciamo un’unica strada che è quella del lavoro. Continuiamo pertanto così e poi si vedrà».