Tennis, le idee chiare di Fabrizio Osti: dallo scudetto campano al ranking Atp

Tutto in pochissimi mesi. Almeno per i risultati che hanno lanciato Fabrizio Osti, talentuoso e tenace portacolori del Circolo Tennis Ercole, classe 2005, a ritagliarsi già un posticino nella storia della racchetta di Terra di Lavoro. Già perché Fabrizio, punta di diamante di un movimento floridissimo guidato all’ombra della Reggia dal maestro Pietro Martellotta, nell’autunno scorso aveva centrato la vittoria agli Assoluti campani. E lo scudetto regionale era stato in passato soltanto sfiorato da un altro grande talento casertano che risponde al nome di Benito Tricarico, oggi responsabile del settore tecnico del TC Caserta.

Lavoro, sacrifici immensi, dedizione declinata quotidianamente assieme allo studio e soprattutto idee chiare.

Fabrizio e la sua famiglia non si sono snaturati per quanto le vittorie potessero stuzzicare voli pindarici nella testa di chi sogna il professionismo. C’è chi in questo percorso tortuoso cede alle avances delle rinomate accademie e chi invece resta a casa, a sgobbare con le guide di sempre. Proprio lì dove da ragazzini imberbi si erano mossi i primi passi.

Accade pertanto che Osti incominci a provare anche la via dei tornei Futures, una sorta di giungla per aspiranti giocatori provenienti da ogni parte del mondo. E lo scorso mese di marzo gli dice bene nei tornei in terra cipriota. Nella prima tappa supera le qualificazioni battendo in serie Baldisserri e Valle, n.8 e n.12 del seeding per poi cedere in tabellone al primo turno ad un altro azzurro, Miletich. Prove generali di quanto sarebbe accaduto la settimana successiva al torneo M15 di Alamina-Larnaca. Qui Fabrizio infila l’australiano Bataljin (n.4 delle qualificazioni) e il tedesco Hesselmann (n.12), poi nel main draw concede pochissimo ad un altro italiano, Misasi (6-1 6-3), volando agli ottavi, risultato che gli consegna il primo punto Atp.

Uno scatto di qualche anno fa con Fabrizio Osti e il maestro Fitp Pietro Martellotta

«E’ stata un’emozione immensa – racconta Fabrizio Osti – soprattutto pensare da dove sono partito, con gli amici di sempre. Un viaggio lunghissimo e una gioia che spero davvero possa essere l’inizio di un’altra grande avventura. Ho pianto quando rientrando al circolo sono stato accolto da tutti in una festa a sorpresa. Mai neppure lo avrei immaginato».

Ma da questo giro fuori dall’Italia hai maturato la consapevolezza che a questi livelli puoi starci?

«Si, dopo la tensione iniziale nei match d’esordio, pian pianino ho preso le misure e ho guardato negli occhi i miei avversari. Motivazioni, tenuta mentale e condizione fisica fanno la differenza. Credo di poter fare molto meglio e aspetto le prossime occasioni».

Dicevamo della storia tennistica di Terra di Lavoro, nella quale stabilmente rientra anche Pietro Martellotta. Prima di Fabrizio Osti infatti erano riusciti ad entrare nel ranking mondiale anche Antonio Di Gaetano, che il 7 luglio 2008 ebbe miglior classifica numero 1195, e in campo femminile Sara Savarise che nel dicembre 2007 si spinse fino alla posizione numero 951 del ranking WTA. Entrambi i ragazzi avevano appreso l’arte del tennis sui campi di Ercole, ispirati dalla mano sapiente di Martellotta. Per completare il quadro delle statistiche vanno ricordati anche i punti Atp che consentirono ad Antonio Izzo, oggi guida tecnica del Tennis Club Napoli, ad arrivare in doppio alla posizione numero 1083.

Ma torniamo ad Osti e alla wild card consegnatagli dalla Federtennis in occasione delle qualificazioni al Challenger di Napoli. Il ragazzo casertano ha tenuto testa per un set ad Alessandro Giannessi, già numero 84 del mondo, dimostrando personalità dinanzi ad una platea molto importante. Solo qualche ora prima aveva vissuto il riscaldamento più emozionante ed inatteso.

«Il sorteggio mi aveva consegnato il giocatore più esperto tra quelli in gara nelle quali. Volevo approfittarne fornendo una prestazione di livello. Ero molto concentrato così sono andato verso i campi laterali del Tennis Club Napoli per provare qualche colpo. Sperando di avere spazio tra tutti quei campioni. Mi sono così accodato ai francesi Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, che poi sarebbe arrivato in finale. Li guardavo ammaliato perché sono giocatori eccezionali. Entrati in campo questi mi guardano e vedono che ero frastornato…non ci voleva molto a capirlo. Herbert mi dice: “che facciamo? Restiamo qui a guardarci o ci diamo una mossa? Le palline vado a prenderle io o vai tu?”. Sono scattato come mai forse in precedenza e dopo qualche minuto ero in campo con loro a scambiare. Esperienza unica anche quella».

Chiudiamo con la più scontata delle domande sul giocatore al quale si ispira Fabrizio Osti.

«Mi rivedo tra virgolette, una marea di virgolette, in Sinner per l’atteggiamento e la condotta di gara. E’ senz’altro lui il mio modello e subito dopo, a ruota lo spagnolo Alcaraz. Sognare di poterli emulare nel mio piccolo non è un delitto. Il lavoro e il livello che riuscirò a raggiungere negli anni diranno il resto. Continuo intanto a godermi questa grande emozione che solo il tennis può regalare».