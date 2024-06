Tennis, gli Internazionali Femminili Città di Caserta parlano spagnolo

Sessantacinque anni e non sentirli. Anzi, del patrimonio storico che ne fa fiore all’occhiello dello sport campano il Tennis Club Caserta ne ha tirato fuori una grande opportunità. Concretizzata nel migliore dei modi perché la 35esima edizione degli Internazionali Femminili Città di Caserta, con montepremi da 60mila dollari, è stata anche una delle più belle, avvincenti e coinvolgenti.

Anche il giorno della finalissima gli spalti di via Laviano sono stati gremiti da un pubblico esigente, dal palato fine: pertanto gratificato dal livello molto alto delle gare andate in scena nel corso dell’intera settimana. E finale migliore non poteva davvero esserci. La spagnola Leyre Romero Gormaz (n. 216 Wta) ha compiuto 22 anni lo scorso 6 aprile ma mette in mostra personalità e tempra da veterana. Nel match di semifinale aveva battuto la numero uno del tabellone, la brasiliana Laura Pigossi (119 Wta) con un perentorio 6/2 6/2.

Si presentava così alla più esperta Jil Teichmann (214 Wta), 26enne svizzera che solo due anni fa, in seguito agli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros si era issata fino alla posizione numero 21 del ranking mondiale. E la settimana per la tennista elvetica è stata davvero di grandi fatiche e memorabili rimonte. Dopo aver tenuto a battesimo la padrona di casa Antonia Aragosa, la Teichmann ha ribaltato negli ottavi Deborah Chiesa quindi la francese Hesse nei quarti e in semifinale, dopo un’interminabile battaglia di quasi quattro ore la diciassettenne giapponese Sara Sajto (249 Wta) con lo score di 1/6 7/6 7/6. Insomma la premessa lasciava già intendere che le due finaliste si sarebbero dannate l’anima pur di spuntarla sulla dirimpettaia. E così è stato. La Gormaz ha impattato meglio il match concedendo solo due game alla Tiechmann nel primo set. La svizzera ha tuttavia doti da motore diesel e braccio educatissimo, così ha incominciato a disegnare traiettorie più profonde e sicure portando la contesa dalla sua nel secondo parziale concluso con il punteggio di 6/4. La quarta rocambolesca rimonta della settimana casertana tuttavia non è riuscita alla Tiechmann che alla lunga ha ceduto alla maggiore freschezza della spagnola.

La Gormaz è stata bravissima a mantenersi lucida e a vincere i punti importanti. Il terzo set è stato il suo (6/4 lo score) proprio come gli Internazionali Femminili Città di Caserta, solitamente trampolino di lancio per aspiranti campionesse.

La finale di doppio

«Cos’altro avrei potuto chiedere a questa settimana? – commenta a caldo Leyre Romero Gormaz, che nei quarti aveva dovuto sudare le proverbiali sette camicie per rimontare la nostra Tatiana Pieri- sono riuscita a sfoderare la migliore prestazione nel match per il titolo che è anche il punto più alto raggiunto in stagione. A Caserta mi sono trovata bene, le persone sono carine. Mi piacciono davvero tanto l’Italia e gli italiani e penso che abbiano organizzato questo torneo al meglio. Per noi giocatrici è stato un gran piacere. Sicuramente tornerò».

Nella giornata di sabato intanto la finale del doppio era stata vinta dalla coppia composta dalla colombiana Yuliana Lizarazo e dalla greca Despina Papamichail, abili a superare in tre set la britannica Ali Collins e la colombiana Maria Paulina Perez-Garcia con il punteggio di 4/6 6/3 10/3. Despina Papamichail ha così riscattato la sconfitta rimediata proprio nella finale del doppio lo scorso anno in coppia con Camilla Rosatello contro Moyuka Uchijima e Anastasia Tikhonova.

Tocca al presidente del Tennis Club Caserta Massimo Rossi tracciare il bilancio della 35esima edizione degli Internazionali casertani.

«Credo parlino i numeri. Non c’è stato un solo giorno di affluenza blanda o ridotta. Merito di queste straordinarie giocatrici ma anche dei nostri organizzatori: da Gianpaolo Papiro e Marco Matera all’attenzione dei media che hanno portato a conoscenza le notizie del torneo. Quindi la preziosissima collaborazione dell’ITF tramite il supervisor Guido Pezzella. Dalle parole evinte dalle istituzioni presenti si è avuta inoltre la conferma che il circolo non scomparirà e non chiuderà nemmeno per un giorno. Abbiamo un compito sottoscritto idealmente con i fondatori, ovvero di far sopravvivere la gloriosa tradizione».