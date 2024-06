Tennis, esordio bagnato per gli Internazionali femminili Città di Caserta

Esordio bagnato per gli Internazionali Femminili Città di Caserta. Momenti di pioggia hanno accompagnato in parte la prima giornata di gare sui campi di via Laviano. La 35esima edizione si è aperta con il successo della russa Zyryanova, con il match più veloce di giornata, e delle giovani italiane Angelica Raggi e Anastasia Piangerelli, che hanno eliminato rispettivamente le connazionali Virginia Ferrara e Daniela Quaranta. Quest'ultima casertana di Falciano del Massico e portacolori in serie C del Tennis Club Napoli.

«È sempre piacevolissimo venire a Caserta – ha detto dopo il match Raggi – c’è una grande organizzazione alle spalle di questo torneo e quindi è normale tornare qui con il sorriso.

Il bello di passare il turno è che puoi prenderti qualche ora per fare un giro in città, rilassarti e mangiare bene, perché è sempre tutto molto buono da queste parti».

Angelica Raggi non ha avuto problemi nel superare all'esordio Virginia Ferrara

Hanno superato il primo turno di qualificazioni anche la russa Kan, la rumena Toma e la cinese Feng. Interrotte per circa un’ora a causa pioggia le gare nel primo pomeriggio, poi riprese sempre sui due court esterni del circolo casertano con i trionfi, fra le altre, delle azzurre Denise Valente, ai danni della napoletana Martina Martinelli, e Camilla Gennaro. Anche da parte della giovane Valente parole di stima per il torneo che si gioca da trentacinque anni all’ombra della Reggia.

«Partita dura perché all’inizio la Martinelli ha giocato molto di ritmo – ha dichiarato Denise – e ho dovuto adattarmi, ma sono contenta di come sono riuscita a superare le difficoltà. Giocare in Italia è sempre bellissimo: a me il circolo casertano piace tanto, anche se è piccolo e ha solo due campi. Ci sono le condizioni perfette di accoglienza e professionalità. Finito il torneo spero di avere il tempo per una pizza».

Denise Valente al servizio

Tra i derby di oggi spicca quello tra l'esperta Federica Di Sarra e Francesca Pace mentre la cinese Shuo Feng testerà le ambizioni di Gaia Squarcialupi. Da domani il via al tabellone principale.