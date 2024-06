Tennis, gli Internazionali Femminili Città di Caserta entrano nel vivo: boom di spettatori a via Laviano

Proseguono al sole gli incontri dei tabelloni di singolare e di doppio della trentacinquesima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa con montepremi da 60mila dollari.

Gli incontri di ieri hanno riservato delle sorprese. Tutte le partite hanno appassionato il folto pubblico che sta gremendo quotidianamente la struttura di via Laviano.

La numero uno del tabellone, la brasiliana Laura Pigossi, numero 119 del ranking mondiale, ha superato in due set l’aretina Gaia Squarcialupi (935 Wta), proveniente dalle qualificazioni, con lo score di 6/2 6/1.

«Credo di aver giocato davvero con molta intensità la mia partita. L’avversaria è rimasta nel match all’inizio, poi ho preso la mia strada e ho vinto proprio come volevo – commenta la Pigossi - ogni volta che ci sono tornei in Italia io cerco di partecipare, mi trovo molto bene ovunque e anche qui posso confermare il calore e la disponibilità di questo Paese. A Caserta sono tutti incredibili.

In realtà non tutti sanno che io sono metà brasiliana e per metà italiana, quindi credo sia per questo che mi sento a casa».

Sono bastati due set anche alla spagnola Leyre Romero Gormaz, numero 216 Wta, per superare la qualificata Nicole Fossa Huergo (514 Wta), con il punteggio di 6/2 6/3.

Tutto facile per la francese Armandine Hesse (275 Wta) che ha eliminato d’autorità la greca Despina Papamichail (229 Wta) con il punteggio di 6/2 6/0. Bene Tatiana Pieri (366 Wta) che ha sovvertito i pronostici infilando la numero tre del tabellone, l’australiana Priscilla Hon (211 Wta) in tre set con il punteggio di 6/3 2/6 6/1 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Avanti anche Anastasia Abbagnato (517 Wta), wild card della Fitp, che ha impiegato quasi tre ore di gioco per avere la meglio della numero otto del tabellone, la francese Selena Janicevic (235 Wta) per 6/7 6/3 6/1. La giapponese Sara Saito (249 Wta) ha battuto la pontina Federica Di Sarra (554 Wta) proveniente dalle qualificazioni per 6/1 6/0. Altro ribaltone ad opera della greca Martha Matoula (332 Wta) che con un doppio 6/3 ha rispedito al mittente gli assalti della rumena Andreea Mitu (222 Wta).

Oggi giornata di quarti di finale. Gli incontri programmati sono Pigossi-Abbagnato, Pieri-Romero Gormaz, Hesse contro la vincente fra Deborah Chiesa e Jil Teichmann e Saito-Matoula.

Nel tabellone del doppio è già qualificata per la semifinale la coppia composta dalla colombiana Yuliana Lizarazo e dalla greca Despina Papamichail che hanno beneficiato del forfait di Anastasia Abbagnato e Lisa Pigato, causa problemi fisici di quest’ultima. Nel pomeriggio Lizarazo e Papamichail affronteranno il duo composto da Nicole Fossa Huergo e dalla bosniaca Anita Wagner, brave a spuntarla in due set (6/4 6/1) su Carole Monnet e Dalila Spiteri.

L’altra semifinale metterà di fronte la coppia composta dalla cinese Shuo Feng e dall’australiana Alexandra Osborne e il duo composto dalla britannica Ali Collins e dalla colombiana Maria Paulina Perez-Garcia.

La finale del doppio è in programma sabato pomeriggio mentre domenica 9 giugno i riflettori saranno tutti per le finaliste del singolare.