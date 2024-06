Tennis, Internazionali Femminili Città di Caserta: definito il main draw. Da oggi in campo le big

Concluso il tabellone delle qualificazioni agli Internazionali Femminili Città di Caserta. Accedono al main draw la russa Anna Zyryanova, la veronese Angelica Raggi, la bolognese Nicole Fossa Huergo che lo scorso anno ha conquistato il titolo dei Campionati italiani di seconda categoria, la russa Victoria Kan, la veronese Diletta Cherubini, l’aretina Gaia Squarcialupi, l'esperta e sempre competitiva Federica Di Sarra e Yuliana Lizarazo.

La cronaca di giornata racconta della vittoria di Nicole Fossa Huergo che ha battuto Anastasia Piangerelli in due set con il punteggio di 6-3 6-1.

«Non è stato un match facile come invece potrebbe lasciar intendere il punteggio - ha raccontato la tennista bolognese - perché incredibilmente abbiamo giocato contro in tutti e tre gli ultimi tornei. Penso di esser stata molto brava a metterla sul piano psicologico, a gestire l'aspetto emotivo avendo vinto le partite precedenti e ce l’ho fatta.

Non ho ancora avuto tempo per visitare Caserta ma spero di farlo in queste ore e…mangiare le mozzarelle!”.

È servita una battaglia di rara intensità agonistica a Victoria Kan per avere la meglio in tre set della rumena Maria Toma con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Diletta Cherubini ha battuto in due set Camilla Gennaro con il punteggio di 6-2 6-3 e ha poi dichiarato. «Sono tornata a Caserta perché è un torneo che adoro, è un posto che mi piace tantissimo, dalla gestione campi al pubblico, passando per la città. Non ho aspettative per il main draw, ma spero davvero di poter continuare ad avere le buone sensazioni che ho avuto in questo esordio e rimanere il più a lungo possibile».

Gaia Squarcialupi ha regolato la cinese Shuo Feng in due set con il punteggio di 6-2 6-1 mentre negli ultimi due match di giornata sono servite altrettante maratone sul rosso di via Laviano per definire gli accessi al tabellone finale. La pontina Federica Di Sarra ha superato in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 la romana Francesca Pace. La colombiana Yuliana Lizarazo l'ha spuntata sulla genovese Denise Valente con lo score di 4-6 6-4 6-4.

Il supervisor del torneo Guido Pezzella ha inserito in tabellone i nomi delle qualificate e ha poi proceduto a redigere l’ordine di gioco. Da domani toccherà alle big degli Internazionali Città di Caserta.