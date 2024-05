Tennis, Internazionali Femminili Città di Caserta: tutto pronto per la XXXV edizione

Una storia straordinaria, lunga trentacinque anni e scandita dai colpi di giocatrici forti. Alcune divenute fortissime fino a dominare le classifiche mondiali. La terrazza della club house del Tennis Club Caserta ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della XXXV edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” che si svolgeranno dal 2 al 9 giugno prossimi, con montepremi da 60mila dollari.

Il tuffo nel passato consente agli appassionati di ricordare le giocate sui campi in terra battuta di via Laviano di tenniste come Laura Garrone, Gisele Mirò, Katarzyna Nowak, le sorelle Maaleva, Tathiana Garbin, l’inarrivabile Steffi Graf e ancora Jelena Dokic, Romina Oprandi, Darya Kasatkina, la californiana Clare Liu che dopo aver vinto Caserta fu finalista juniores al Roland Garros vincendo poi Wimbledon nella stessa categoria.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del circolo Massimo Rossi, la presidente regionale della federazione tennis e padel Virginia Di Caterino, il delegato provinciale Coni di Caserta Michele De Simone, l’assessore allo sport del Comune di Caserta Gerardina Martino, delegata dal Sindaco ed il vice sindaco del capoluogo Emiliano Casale. Hanno partecipato anche altri campioni dello sport quali l’ex cestista NBA Enzo Esposito, l’allenatore Massimo Morales ed il preparatore atletico ex Settore Giovanile del Napoli Umberto Ruggiero.

«Voglio rimarcare l'emozione di essere qui con il club – ha affermato il vice sindaco di Caserta Emiliano Casale - sono 35 anni che il gruppo di lavoro porta avanti una meravigliosa struttura che ha il suo culmine nel corso dell'anno con questo evento internazionale. Diventa la chance per Caserta di farsi conoscere attraverso lo sport nel mondo». Supervisor dell’Itf al torneo sarà Guido Pezzella, sarà lui a coordinare l’ITF Chief of Officials Fabio Buccolini, gli ITF Chair Umpire Lidia Avena, Gennaro De Carmine e Alfonso Fratta. Direttori di gara saranno Antonio Bertamino, Domenico Bove, Benito Mario Tricarico.

«Ormai da sei anni seguo da presidente regionale Fitp questo evento - ha dichiarato Virginia Di Caterino - auguro al nuovo presidente Massimo Rossi tanta fortuna e buon lavoro e ringrazio Fabio Provitera, past president, per tutto ciò che ha fatto nelle precedenti edizioni.

Abbiamo un'organizzazione eccellente e per questo siamo orgogliosi di Caserta».

Chiusura affidata al numero uno del club di via Laviano Massimo Rossi: «Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a costruire, perché i ragazzi nati in questo circolo ora fanno parte delle migliori organizzazioni del mondo. Questo è frutto del cuore messo in campo nelle scorse edizioni di torneo.

Lo dobbiamo ai fondatori che 65 anni fa diedero vita al circolo, agli sponsor che ci aiutano, ai soci ed a tutti quelli che ci aiutano a diffondere sport e sociale insieme: spero possa continuare questa tradizione per i prossimi 50 anni e oltre». Tutto pronto insomma, tra pochi giorni la parola passerà ai campi.