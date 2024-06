Tennis, Internazionali Femminili Città di Caserta verso il gran finale

Si prevede un sabato dalle grandissime emozioni sui campi in terra battuta di via Laviano. Gli Internazionali Femminili Città di Caserta con montepremi da 60mila dollari stanno infatti vivendo un’edizione, la trentacinquesima, ricca di fascino e di belle giocate. Per merito delle tenniste assai competitive, di un tabellone molto equilibrato sin dalle prime battute e di un pubblico caldo quasi quanto le temperature di questi giorni. Con questi presupposti si arriva al sabato del torneo che sarà anche quello delle semifinali nel singolare e dell’ambita finale del doppio. Orario di inizio alle 15 con la brasiliana Laura Pigossi, testa di serie numero uno e 119 del ranking mondiale che affronterà la spagnola Leyre Romero Gormaz. La Pigossi si conferma rullo compressore anche contro Anastasia Abbagnato, regolata in due set con il punteggio di 7/6 6/0. Dal canto suo la Gormaz, numero 216 del ranking Wta, ha mostrato tempra e grande coraggio nel rimontare (2/6 6/4 7/5 il finale) Tatiana Pieri che giovedì aveva eliminato la numero tre del tabellone Priscilla Hon. Entrambe le tenniste hanno risentito del gran caldo.

«Sono contentissima per il risultato, ma è stata una gara davvero lunga e faticosa in ogni game – commenta Leyre Romero Gormaz - abbiamo sofferto tanto per il caldo e per l’umidità percepita sul campo, ma in ogni caso l’importante era vincere. Devo dire che è sempre una buona idea venire a giocare in Italia, Caserta per me è solo una conferma.

L’organizzazione è eccellente e l’ospitalità è sempre al top, sia dentro che fuori dal campo».

L’inizio dell’altra semifinale non è previsto prima delle 18,30 e vedrà senz’altro protagonista la giapponese Sara Sajto che ha battuto in tre set per (4/6 7/6 6/2) e oltre due ore di battaglia la greca Martha Matoula. Sajto in semifinale affronterà la vincente fra la francese Armandine Hesse e la svizzera Jil Teichmann, giustiziera giovedì sera in rimonta della nostra Deborah Chiesa.

Ad intervallare le due semifinali del singolare ci sarà la finale del doppio che in parte racconterà di un derby tra sudamericane. La coppia composta dalla britannica Ali Collins e dalla colombiana Maria Paulina Perez-Garcia affronterà il tandem Yuliana Lizarazo, colombiana anche lei, e Despina Papamichail, greca in ascesa. In semifinale Lizarazo e Papamichail hanno superato in due set con il punteggio di 6/2 7/5 la coppia Nicole Fossa Huergo/Anita Wagner. Nell’altra semifinale Collins e Perez-Garcia hanno battuto in tre set combattutissimi la coppia composta dalla cinese Shuo Feng e dall’australiana Alexandra Osborne (1/6 6/2 10/6 lo score).