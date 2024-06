Tennis, intervista Camporese su Sinner-Alcaraz:«Come Borg-McEnroe. Ma lo spettacolo oggi è merce rara»

Resta uno dei simboli di quel power tennis che gradualmente cominciava a farsi spazio, tra anni ’80 e ’90, fino a divenire predominante. Omar Camporese, bolognese classe ’68, è stato e lo è tuttora riferimento vivissimo nei ricordi degli appassionati italici della racchetta. Perché il suo talento facilmente identificabile e gli scalpi eccellenti che a lungo gli fecero cullare il sogno di entrare nei top 10, preannunciarono con netto anticipo i successi che oggi fanno dell’Italia paese leader nello scacchiere mondiale.

Gli riuscì, grazie al turbo dritto reso eterno dal commento di Galeazzi, di trionfare a Rotterdam e Milano, piegando in autentiche maratone mostri sacri come Lendl e Ivanisevic: era il 1991 e in quello stesso periodo Omar Camporese si esaltava in Davis, centrando epiche vittorie contro campioni del calibro di Carlos Moya, Albert Costa, Bruguera, Emilio Sanchez, Stich, Pernfors. E anche quando perdeva perché stremato e claudicante, brucianti furono le sconfitte in cinque set con Wilander e Boris Becker (battuto nella stessa trasferta tedesca in coppia con Nargiso ancora in cinque set), Omar lo stoico riusciva a toccare in profondità le corde emozionali degli appassionati incollati davanti al televisore.

Scambiamo qualche chiacchiera con l’ex numero uno d’Italia, che oggi si divide con identica abilità tra il ruolo di maestro e quello di commentatore televisivo, partendo naturalmente dal punto più alto raggiunto proprio al Roland Garros: mai infatti in precedenza l’Italia aveva potuto vantare non solo un numero uno al mondo ma due giocatori, Sinner e Paolini, nei primi dieci posti dei due ranking.

«Mi piace partire sempre dal presupposto che c’è anche una buona dose di fortuna. In campo maschile abbiamo una squadra giovane che può veramente durare tanto. Quattro o cinque ragazzi sono di assoluto spessore, con la punta di diamante che fa traino. Sinner da questo punto di vista si porta dietro lo stesso effetto che era di Adriano Panatta ai tempi dei suoi successi internazionali. Barazzutti, Zugarelli, Bertolucci ne erano proiezione efficacissima nei giochi di vertice. Come sta accadendo oggi. Come peraltro qualche anno fa a livello femminile era già accaduto con Pennetta, Vinci, Schiavone.

Non so quale medicina possa aver generato questa esplosione».

Eppure qualcosa deve essere cambiato. Gli anni di Camporese ma anche Canè, Pistolesi, Furlan, Caratti, Pozzi, Nargiso poi Gaudenzi e Volandri erano quelli di un adagio che si ascoltava spesso: i tennisti italiani hanno talento ma non quella solidità mentale che è poi il segreto per andare oltre, per alzare nettamente l’asticella. Era una banalità?

«Ma no, non è cambiato niente. Anche nella mia epoca ad un certo punto c’erano sette o addirittura otto italiani nei primi cento. Oltre a quelli che hai ricordato aggiungerei Sanguinetti e Marzio Martelli. Consentimi di dire che il livello di una volta era diverso da quello attuale. Ho stilato un rapporto tra la classifica degli anni ’90 e quella di adesso: allora dei primi venti al mondo ben quattordici avevano vinto una prova del Grande Slam. Se guardo quella di adesso, prima che Sinner vincesse gli Australian Open, nei primi venti solo Nole Djokovic vi era abbondantemente riuscito. Secondo me questo è un dato non da poco che va rimarcato quando si accosta il tennis di oggi a quello d’un tempo. Dei miei anni. Con una maggiore difficoltà di arrivare. E quelli che ci riuscivano erano veramente fortissimi. In sintesi, oggi non vedo quella punta di qualità che c’era negli anni ’90, il livello medio complessivo si è alzato in un contesto di grande mediocrità».

Sinner però va oltre. Impressiona per continuità, freddezza, abitudine al lavoro per superarsi quotidianamente. Ha l’indole del numero uno.

«Certo. Credo che il futuro si chiami Sinner ma anche Alcaraz. Mettessero qualche rotellina a posto penso potrebbero entrare in quel lotto anche Rune e Shelton: mancino e con quel servizio io me lo vedo l’americano sull’erba di Wimbledon come l’uomo da battere perché ha davvero tutto per riuscirci su quella superficie. Sinner-Alcaraz sarà una rivalità come quella tra McEnroe e Borg, tra Edberg e Becker, tra Agassi e Sampras o tra Nadal e Federer. Sarà una battaglia che durerà a lungo dal momento che oggi sono evidentemente più avanti rispetto alla concorrenza».

Hai seguito la crescita di Sinner e il lavoro con lo staff Vagnozzi-Cahill?

«E’ cresciuto tantissimo nell’ultimo anno e i colpi sono migliorati in maniera notevole. Il servizio ad esempio lo sta aiutando molto ma ha anche aggiunto le variazioni alla tradizionale solidità. Quindi il bagaglio tecnico si è molto arricchito e la collaborazione con questo team è stata davvero proficua. Ho visto anche Alcaraz al Roland Garros: devastante! Dovesse riuscire questo ragazzo a mantenere una certa continuità mentale per tutto l’arco della partita, evitando alti e bassi come accaduto in finale con Zverev, diverrebbe ingiocabile».

C’è anche la fantastica storia di Jasmine Paolini nel momento aureo del tennis italiano.

«Non l’ho vista tante volte giocare. Con la Swiatek purtroppo non c’è stata partita a Parigi ma questa ragazza ha tanta qualità. Tennisticamente è fortissima, gioca veramente bene. E’ molto esplosiva e compensa così il fatto che non sia molto alta. Ma oggi ha piena consapevolezza della sua competitività ed è una devi battere sempre. Sono contentissimo per Renzo Furlan, il suo coach. Siamo grandi amici e con Renzo a Torino ho trascorso il periodo più bello della mia carriera. Spero che Jasmine possa regalargli altre grandi gioie».

L’impennata del nostro tennis di fatto è incominciata con Berrettini e il tandem storico con Vincenzo Santopadre.

«Beh, può starci. A proposito del traino di cui si parlava in precedenza è stato Matteo ad incominciare la serie dei grandi risultati, culminati poi con la finale di Wimbledon che resta sempre un’impresa eccezionale. Farei tuttavia ancora un passo indietro. Anche la semifinale al Roland Garros di Cecchinato qualche anno prima potrebbe aver rappresentato il punto d’inizio e il modello da emulare per i nostri ragazzi. Ma senz’altro la coppia Berrettini-Santopadre ha aperto decisamente un varco al nostro tennis».

Guardando giocare Sinner ti viene da accostarlo a qualcuno dei campioni con i quali ha battagliato sui campi di mezzo mondo? O il paragone è impossibile?

«Sai, il tennis dei miei anni è molto diverso da quello di oggi. E’ cambiato innanzitutto l’attrezzo: la racchetta aveva un piatto corde molto più piccolo. Bisognava insomma esser davvero capaci a giocare a tennis. C’erano infatti molto più talento e molta più classe. Tolti Musetti, Shapovalov, Tsitsipas, il buon Wawrinka che a breve raggiungerà Federer, il rovescio ad una mano ad esempio non lo gioca nessuno più. Fognini è uno dei pochi rimasti che infiammano le folle. Ed è sempre più raro assistere a partite spettacolari. Sinner è ovviamente un fenomeno ma in sostanza giocano tutti alla stessa maniera: Ruud, Medvedev, Rublev tirano fortissimo dritto e rovescio da fondo ma le soluzioni dei Noah, Edberg, Sampras, Agassi sono chimera. Il paragone è pertanto impossibile».