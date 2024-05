Tennis, intervista Diego Nargiso:«Sinner presto sarà il numero uno»

L’occhio lunghissimo di chi il tennis lo ha attraversato e lo vive tuttora da tutte le angolazioni possibili. Perché Diego Nargiso è stato talento multiforme della racchetta, mancino a tratti ingiocabile per quanto ispirati fossero in lui servizio e gioco di volo, quindi coach di ragazzi giramondo con sogni e ambizioni nel cassetto. Oggi Nargiso il tennis lo racconta e si emoziona ancora perché in fondo chi entra tra quelle righe di fatto non ne esce più.

Tutto dei discorsi e delle chiacchiere conduce a Jannik Sinner, il numero uno d’Italia che proprio dalla nobilissima terra rossa parigina riprenderà a correre e a colpire la pallina dopo i problemi fisici che ne hanno rallentato il passo. L’ultima volta al Roland Garros, da numero nove del mondo, Sinner si arrese al tedesco Daniel Altmaier, 70 posizioni più in basso nel ranking. In meno di un anno dalla nove è arrivato alla due e per quanto la condizione non sia la migliore l’altoatesino a Parigi vuole esserci: giusto così?

«Se ha deciso vuol dire che può sostenere lo sforzo e che il fisico gli ha lanciato i segnali positivi, giusti per affrontare una kermesse ambitissima certo, ma non al punto da mettere a rischio la stagione di un giocatore così importante e così quadrato.

Sugli infortuni in eccesso possiamo fare una riflessione. Ormai il circuito pretende ritmi folli. Per quanto si faccia tanta prevenzione questi ragazzi, sin da giovanissimi giocano una marea di partite imposte da gavetta e selezione per arrivare ai vertici.

Non c’è altra strada e si è pertanto sovraesposti al crack per il grande dispendio fisico e mentale. Prima, ai nostri tempi si giocava molto meno a livello juniores e i micro traumi non erano così frequenti: si arrivava un po’ meno compromessi al professionismo. Oggi lo stress incomincia sin dall’età di quattordici anni e perdura. Perché, ripeto, non c’è altra strada».

Val la pena tornare a Sinner che sul cemento ha tritato la concorrenza, dimostrando tuttavia di poter reggere benissimo anche gli specialisti del rosso. «Non c’è nessun dubbio che Jannik diventerà il numero uno al mondo. Lo sarà anche in tempi brevi. Ha le stimmate del campione e questo 2024 potrebbe essere l’anno della consacrazione al vertice. Dopodiché vedremo se soffrirà di vertigini o anche a quell’altezza confermerà di essere glaciale, dote preziosissima in uno sport logorante come il tennis. Io lo vedo un numero uno molto equilibrato, di grande spessore e anche longevo».

Il tennis italiano intanto s’inebria delle vittorie dei suoi ragazzi, mai così tanti in grado di esprimersi nel novero dei campioni mondiali.

«L’ultimo in ordine di risultati è Luciano Darderi che in pochi mesi ha fatto il balzo nei primi cinquanta, con determinazione e continuità invidiabili. Armi molto simili a quelle di Flavio Cobolli che ha carattere da vendere e che mi piace molto perché ormai ha piena consapevolezza della propria forza. Tutti e due hanno ottimi staff e la volontà di completarsi giocando su tutte le superfici: da questo punto di vista migliorarsi sul veloce può essere il segreto per continuare a scalare la classifica. L’altro ragazzo che mi ha impressionato a Roma e Torino è Francesco Passaro.

È stato bravissimo a riprendere il passo dopo il periodo di impasse e c’è riuscito con serenità attraverso il lavoro: questa è una grande lezione per chi insegue i risultati dal momento che non sempre si vince, anzi. Rimettersi con testa bassa a correre è l’unica strada proficua. Il più grande resta ovviamente Sinner per la facilità con la quale rende le imprese più ardue, proibitive, impensabili fino a qualche tempo fa.

Tra le ragazze invece dico Jasmine Paolini che ha un cuore grande così, un bellissimo carattere, tante ambizioni ed un grande coach che è Renzo Furlan. La sintesi sono i risultati e l’ascesa prepotente in classifica mondiale. Non è lontana dalle prime dieci e ha tutto per arrivarci».

Nel suo giro per i circoli d’Italia, alla ricerca dei migliori talenti nostrani da presentare e raccontare al grande pubblico, Diego Nargiso è stato ospite anche del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, da anni ormai serbatoio inesauribile di giocatori e giocatrici di livello.

«È stato davvero un gran piacere conoscere Ylenia Zocco, sedicenne molto promettente attesa anche alla prova juniores del Roland Garros. Ha già vinto tanto sia in singolare che in doppio a livello europeo, a Roma c’è riuscita in coppia con Virginia Proietti, e stiamo insieme valutando la strada migliore per poterle dare una mano e favorirne ulteriormente la crescita del suo enorme potenziale. D’altronde il cuore fa sempre ritorno a casa: Napoli e la Campania lo sono».