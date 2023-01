Australian Open, Kyrgios costretto al ritiro: «Devo operarmi al ginocchio, sono devastato»

Voleva giocare il torneo di casa per provare a vincere finalmente il suo primo Slam: "Inizio Melbourne con una sensazione diversa, mi sento uno dei favoriti", aveva dichiarato alla vigilia dell'Australian Open. "Preferisco pensare di non avere niente da perdere". E invece ha perso tutto, ancor prima di iniziare. Nick Kyrgios è stato costretto a ritirarsi dal primo torneo più importante dell'anno a causa di un infortunio al ginocchio. Il tennista numero 21 al mondo, ha dato forfait alla vigilia del debutto contro il russo Roman Safiullin. Una lesione al menisco laterale del ginocchio e una cisti, rilevate dopo l'ultima risonanza magnetica, lo hanno messo ko già nella sessione di allenamento con il suo compagno di doppio, Thanasi Kokkinakis. Ora sarà operato in artroscopia e potrebbe rientrare nel giro di tre o quattro settimane, salvo complicazioni. "Sono devastato. Qui l'anno scorso ho vinto il torneo in doppio, qui ho giocato il tennis migliore della mia vita. In questo momento provo un mix di emozioni contrastanti. Ora posso solo fare del mio meglio per rientrare in campo".