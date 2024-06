Tennis, Raul Brancaccio e quel tifo senza rispetto:«Vergognoso! Ma tornerò a Napoli per giocare un vincente»

Il ricordo di quell’infausto pomeriggio al Tennis Club Napoli è ancora vivo: se sei avanti 6/3 5/4 e hai sette match point per rispedire a casa il francese Pierre-Hugues Herbert, poi finalista con Luca Nardi, è impossibile dimenticare. Raul, 27enne tenace e solido come il corallo della sua terra, rivendica con fierezza le origini di Torre del Greco e quella napoletanità che porta in giro per il mondo.

Tra tornei e sfacchinate d’ogni genere, vittorie rocambolesche per le quali vale ancora la pena sognare e sconfitte che fanno parte del gioco. La chiacchierata con Brancaccio, per il quale il tennis è questione di famiglia visto che nello stesso anno, il 2020, Raul e la sorella Nuria centrarono la storica doppietta ai campionati italiani di seconda categoria, fa rima con consapevolezza. L’età è quella giusta per scegliere: continuare a testa bassa, inseguendo l’obbiettivo di metter piede nei primi cento giocatori del mondo senza rinunciare a godere del divertimento del tennis.

«L’ultimo anno e mezzo è stato particolarmente tribolato da questo punto di vista. La ricostruzione è anche paradossale dal momento che a febbraio del 2023, con tutte le difficoltà incontrate sono comunque riuscito a raggiungere il best ranking Atp di 121. Pochissimi però sanno che ci sono riuscito praticamente da solo, senza uno staff vero e proprio. Vinsi all’esordio il Challenger di Nouméa, in Nuova Caledonia, con il successo in finale su Laurent Lokoli e scelsi per una collaborazione che però non diede frutti perché il coach dell’epoca provò a snaturare il mio gioco, che è tradizionalmente offensivo, in nome di una condotta più attendista e regolare, con più traiettorie alte. Avevo perso il gusto del divertimento e questo influì sensibilmente sul rendimento in campo. Fino a giugno 2023 ho vinto pochissime partite per quanto mi sia capitato di giocare tornei importanti come i Master 1000 di Madrid, Roma e le prove del Grande Slam.

Peccato non esser riuscito in quelle occasioni ad alzare l’asticella ma i tempi erano ormai maturi per cercare altro. Così sono tornato a Jávea, praticamente a casa perché lì avevo già trascorso da ragazzo dieci anni intensissimi, e per un breve periodo ho ripreso a lavorare con il fratello di David Ferrer. Le cose tuttavia non sono andate e gli ultimi cinque mesi dello scorso anno li ho trascorsi da solo, con il preparatore atletico e mio fratello che mi è sempre stato vicino. Non è stato facile. Volevo salvare la stagione e ci sono riuscito chiudendo l’anno alla posizione numero 180».

Poi finalmente la svolta, almeno dal punto di vista tecnico, organizzativo e del lavoro.

«Finalmente ho ritrovato il giusto equilibrio grazie a Jose-Luis Aparisi che mi segue al Santa Barbara Club di Valencia. In passato lui aveva allenato già Tommy Robredo, Garcia Lopez, Pablo Andujar, insomma giocatori di prima fascia. Nella squadra è rimasto lo storico preparatore atletico dei tempi di Ferrer e mio fratello, quindi sono sereno. E non mi preoccupa di aver perso tante posizioni in classifica. Poteva starci dal momento che difendevo tanti punti dal 2023 e mi sono preso anche una pausa per ricaricare le batterie nel mese di maggio che non ho giocato tornei. Sto riprendendo adesso e sono carico. Credo di poter tornare ai livelli dello scorso anno, anzi di poter fare anche meglio. Ho imparato a ragionare e lungo termine e penso di avere ancora chance per centrare l’obbiettivo di sempre, i top 100».

Sei tra i simboli dello sport di Torre del Greco: quanto ti è pesato interrompere i rapporti lavorativi con la tua terra?

«Sono corallino nel Dna, nato e cresciuto lì. Per quanto oggi ci ritorni poco per gli impegni professionali. Vincere qualche anno fa lo scudetto in casa è stato bellissimo. Purtroppo i rapporti con Filippo Palumbo non sono stati come mi aspettavo ma per fortuna avevo solo da scegliere tra i club che intendevano avvalersi delle mie prestazioni. Ho scelto Sassuolo ed è stata una decisione azzeccatissima.

Sono felicissimo di indossare quei colori e le persone che ho trovato sono davvero speciali. La squadra è molto forte e puntiamo a vincere lo scudetto: lo meriterebbero tutti».

La stagione poteva davvero svoltare a Napoli, nell’occasione più attesa e anche fortemente voluta. Tutto filava nel migliore dei modi: braccio fluido, colpi potenti e precisi, sostanziale dominio su un giocatore dal palmares di prim’ordine come Herbert. Poi il gran casino…

«È stato un episodio che mi ha toccato tanto. Mi sento napoletano e provo a portare Napoli in giro per il mondo. Ci tenevo molto a far bene e invece ad un certo punto mi sono trovato all’inferno e non esagero. In una quindicina, credo anche ignari di cosa sia il tennis, mi urlavano di perdere il punto perché avevano giocato le scommesse. Per quattro spicci. In campo sono uno molto tranquillo, che non da problemi. E non pretendo che si debba tifare per me. Ma quella maniera ritengo sia stata la più vergognosa possibile. Quello delle scommesse è un problema serio ma per quanto lo si denunci con veemenza da parte nostra c’è poco altro da fare. Il caso sollevato al Challenger di Napoli creò il giusto polverone, infatti tanti colleghi mi espressero piena solidarietà».

Quindi, a mente fredda quel post social rabbioso lo scriveresti di nuovo?

«Assolutamente sì, non ho nulla da farmi perdonare. Né tantomeno ho una questione aperta con Napoli, sentendomi orgogliosamente napoletano, e con il Tennis Club Napoli che ringrazio ancora per avermi dato la chance di giocare il torneo e di avermi ospitato per gli allenamenti anche nei giorni seguiti all’increscioso episodio. Si poteva magari gestire meglio la situazione, neutralizzando quei beceri scommettitori che hanno la sottocultura dei soldi facili, senza sacrifici. Il tifo senza rispetto è deprecabile. E’ quella la vera sconfitta, non una partita persa comunque in maniera rocambolesca, con sette palle match non sfruttate».

Hai voltato pagina, è nella tua indole?

«Il tennista deve per forza esser così. Si vince, poco, e si perde spessissimo. La palla più importante è sempre quella che sta per arrivare. Magari a Napoli tornerò per giocare un vincente».