Tc Vomero, Francesco De Lise nuovo presidente

Francesco De Lise è il nuovo presidente del Tennis Club Vomero. Il centenario circolo sportivo di via Rossini è tornato alle urne, dopo la prematura scomparsa nel giugno scorso dell’amato presidente Dino Causa. Francesco De Lise, 64 anni, dottore commercialista, socio storico e già giocatore e poi dirigente appassionato del circolo collinare, è stato eletto con 71 voti, superando l’altra candidata, Fiorella Colombai, che ha ricevuto 54 preferenze (su un totale di 126 soci votanti). Francesco De Lise succede al compianto Dino Causa ed è il presidente numero 33 del TC Vomero, in 116 anni di storia, dal 1907 a oggi. Nel 1988 era stato presidente Vincenzo De Lise, padre del neoeletto Francesco. Insieme a De Lise, sono stati eletti nel consiglio direttivo Francesco Buono e Fabrizio Sbriglia, rispettivamente vice presidente e direttore sportivo nello scorso mandato; Stefano Mazza, Federico d’Atri (in passato presidente del Comitato campano della Federtennis), Mariano Ramondini, Carmine Caccia. Eletti nel collegio sindacale Vittorio Delehaye, Giuseppe Esposito, Silvio Vacatello. Nel collegio dei probiviri Renato Berenzone, Alberto Maria Picardi, Giovanni Polidoro.

In ambito tennistico il Tennis Vomero nel 2022 è risultata la prima scuola tennis della Campania e la ottava in Italia nella categoria Super School e nel 2023 ha conquistato la promozione in serie A2, che disputerà insieme con i grandi club nazionali nel 2024.