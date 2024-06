Zverev batte Ruud 2-6, 6-2, 6-4 e 6-2 e vola in finale del Roland Garros: affronterà Alcaraz

Il Roland Garros ha i sue duellanti che si sfideranno per diventare i re di Parigi. Sulla terra rossa del centro sportivo, che nei primi giorni ha ceduto il passo al maltempo che ha creato diversi problemi, Alexander Zverev ha conquistato la finale in cui affronterà Carlos Alcaraz. Il tennista tedesco, numero 4 al mondo, ha sconfitto in quattro set Casper Ruud. Il danese era partito anche bene, dimostrando un buon ritmo nel primo set vinto 6-2. A partire dal secondo però Zverev ha alzato il ritmo concedendo solo una manciata di game all'avversario che poi è stato piegato con tre set di fila vinto 6-2, 6-4, 6-2. Solo due ore e 35 minuti di partita tra i due, con il tedesco che ora si prepara a contendere il titolo all'ex semifinalista della passata stagione, con lo spagnolo che nel 2023 aveva ceduto il passo a Djokovic, ritiratosi per un problema al ginocchio.

