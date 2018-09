In arrivo la staffetta celeste: passa un asteroide seguito da una cometa

Sabato 8 Settembre 2018, 12:43

In arrivo una staffetta celeste: domenica 9 settembre un asteroide di 50 metri passerà più vicino della Luna, ma in tutta sicurezza, e sarà seguito il 10 settembre dalla cometa 21/P Giacobini-Zinner, che nel suo passaggio più ravvicinato alla Terra degli ultimi 70 anni si lascia scorgere ad occhio nudo. Entrambi i corpi celesti saranno visibili dall'Italia e per l'asteroide è prevista l'osservazione in diretta sul Canale Scienza in collaborazione con il Virtual Telescope, nella notte tra l'8 e il 9 settembre, a partire dalla mezzanotte.L'asteroide 2018 RC, il 9 settembre alle ore 14:09 italiane, transiterà a circa 220.000 chilometri, ossia poco più della metà della distanza lunare. «È un passaggio di tutta sicurezza, senza rischi di collisione con la Terra, ma è un'occasione preziosa per osservare questo corpo celeste» ha rilevato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Il sasso cosmico sarà osservabile dall'Italia nella notte tra l'8 e il 9 settembre, con un piccolo telescopio del diametro di 10-15 centimetri, da puntare a Sud nella costellazione dell'Acquario.Da non perdere anche il passaggio della cometa 21/P Giacobini-Zinner che non transitava così vicino alla Terra dal 14 settembre 1946. Questa cometa, che visita le regioni interne del Sistema Solare ogni 6,5 anni, il 10 settembre si troverà a 58 milioni di chilometri dalla Terra. «È un passaggio - ha rilevato Masi - particolarmente favorevole per l'osservazione: alcuni osservatori segnalano di averla vista a occhio nudo, ma per una visione ottimale si raccomanda l'uso di un binocolo».