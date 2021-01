Professore di Harvard: «Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017, Oumuamua non era un asteroide»

Un oggetto strano come strano anche il suo nome: Oumuamua (in lingua hawaiana: messaggero che arriva per primo da lontano) . E come sono strane e singolari le teorie che lo stanno accompagnando dopo il suo passaggio ravvicinato al nostro Sistema solare avvenuto circa tre anni fa.

Ma l'ipotesi più incredibile sulla natura del corpo celeste che ci ha fatto visita nell'ottobre del 2017 arriva dal professor Avi Loeb, docente dell'Università di Harvard. Insomma per farla breve secondo l'insigne scienziato il corpo celeste non era altro che spazzatura di origine aliena.

Il libro si intitola "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" e la sua uscita è prevista a breve, ovvero martedì 26 gennaio. Loeb non usa mezzi termini per descrivere questo singolare oggetto definendolo non un asteroide bensì il frutto di "tecnologia aliena avanzata proveniente da un lontano astro".

Harvard astronomer Avi Loeb says the alien object visited us from an outer space civilization.

Per ora del contenuto del libro, oltre a questa incredibile ipotesi, se ne sa poco se non le informazioni contenute nella presentazione pubblicitaria. fornita dall'editore, Houghton Mifflin Harcourt.

(La copettina del libro)

LA PREMESSA

Questo il contenuto della presentazione del libro: «Il miglior astronomo di Harvard espone la sua controversa teoria secondo cui il nostro sistema solare è stato recentemente visitato da una tecnologia aliena avanzata da una stella lontana. Alla fine del 2017, gli scienziati di un osservatorio hawaiano hanno intravisto un oggetto che volava attraverso il nostro sistema solare interno, muovendosi così rapidamente che poteva provenire solo da un'altra stella. Avi Loeb, il massimo astronomo di Harvard, ha mostrato che non era un asteroide; si stava muovendo troppo velocemente lungo una strana orbita e non lasciava tracce di gas o detriti sulla sua scia. C'era solo una spiegazione concepibile: l'oggetto era un pezzo di tecnologia avanzata creato da una lontana civiltà aliena. In Extraterrestrial, Loeb porta i lettori all'interno dell'emozionante storia del primo visitatore interstellare avvistato nel nostro sistema solare. Delinea la sua controversa teoria e le sue profonde implicazioni: per la scienza, per la religione e per il futuro della nostra specie e del nostro pianeta. Un viaggio strabiliante attraverso i confini più remoti della scienza, dello spazio-tempo e dell'immaginazione umana, Extraterrestrial sfida i lettori a mirare alle stelle ea pensare in modo critico a ciò che è là fuori, non importa quanto strano possa sembrare».

(L'astronomo Avi Loeb, autore del libro su Oumuamua)

LO SCIENZIATO

Loeb non è nuovo ad affermazioni del genere e già l'anno scorso, in una intervista rilasciata al giornale israeliano Haaretz, disse chiaro e tondo, a difesa delle sue ipotesi sulle origini aliene di Oumuamua, che non gli interessava cosa diceva la gente, «dico quello che penso, e se il vasto pubblico si interessa a quello che dico, questo è un risultato positivo per quanto mi riguarda, ma un risultato indiretto. La scienza non è come la politica: non si basa su sondaggi di popolarità».

Scienziato a caccia di pubblicità o ricercatore che ha effettivamente scoperto qualcosa circa l'origine dell'oggetto interstellare? I dubbi restano almeno fino a quando sarà possibile leggere il libro nella sua totalità.

L'OGGETTO

Oumuamua è stato scoperto nell'ottobre del 2017 dal gruppo di telescopi Pan-STARRS ((Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System) che si trovano dislocati alle Hawaii. All'inizio si pensava fosse una cometa, ma l'orbita iperbolica dell'oggetto convinse poi i ricercatori a considerare l'oggetto come un corpo interstellare proveniente da fuori del Sistema solare. Oumuamua ha raggiunto il punto di massima vicinanza al Sole, 38 milioni di chilometri il 9 settembre 2017 e la minima distanza dalla Terra, circa 24 milioni di km, il 14 ottobredello stesso anno, quattro giorni prima di essere scoperto.

(Il gruppo di telescopi dislocati alle Haway)





(L'orbita di Oumuamua all'interno del Sistema solare) fonte Nasa

