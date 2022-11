Nessun italiano fra i 5 nuovi astronauti Esa titolari: delusione a Parigi. Due le riserve: Andrea Patassa e Anthea Comellini. Dalla Gb il primo astronauta disabile

Delusione a Parigi: fra i 5 nuovi astronauti titolari non c'è un'italiana, non c'è un italiano. Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti restano soli nella nuova corsa alla Luna appena iniziata con la missione Artemis ora in corso. Oggi 23 novembre l'Esa ha reso noti dei nuovi astronauti europei: 5 selezionati su 22.589 domande, delle quali 5.419 (24%) presentate da donne, un boom rispetto al 15% della selezione precedente nel 2008/2009 da cui sbucarono, su 8.143 candidati, appunto Parmitano e Cristoforetti. Due italiani sono invece fra le Riserve: si tratta di Andrea Patassa, 31 anni, di Spoleto, dell'Aeronautica militare, e Anthea Comellini, 30 anni, di Chiari (Brescia). I titolari vengono da Francia, Spagna, Belgio, Gran Bretagna e Svizzera. Sono Sophie Adenot (Francia), Pablo µlvarez Fernández (Spagna), Rosemary Coogan (Gran Bretagna), Raphael Liégeois (Belgio), Marco Sieber (Svizzera). Il primo parastronauta è invece John McFall (Gran Bretagna). «Spero di poter essere di ispirazione per altri», ha detto. «Voglio dimostrare che la scienza e lo spazio sono per tutti».

Sogno spaventosamente improbabile

La questione è diventata però assai più complessa l’anno scorso, quando da 25 Paesi europei sono arrivate 22.589 domande, delle quali 5.419 (24%) presentate da donne, un boom rispetto al 15% della selezione precedente. L’Italia, terza contribuente dell’Esa, si è piazzata al quarto posto delle candidature con 1.860 domande: davanti ci sono la Gran Bretagna con 1979, la Germania con 3.700 e la Francia con 7.137.

Le italiane in lizza erano inizialmente 353, più che raddoppiate rispetto alle 151 dalle quali spuntò Cristoforetti. L'Esa, nei mesi scorsi, ha reso noti i risultati della prima scrematura che ha "salvato" 1.362 aspiranti oltre a 29 parastronauti (superstiti di 257 candidati, 31 dall’Italia, 7 le donne).

Sì, viene il mal di testa a pensare che nemmeno uno su mille ce l’ha fa (a diventare riserva, figuriamoci titolare). Di questi sopravvissuti, le donne rappresentano il 39%.

Poi le ultime selezioni che hanno fatto avanzare 800 e poi 400 candidati.

Quanti erano, allora, le italiane e gli italiani in corsa fino alla fine? A occhio, tenendo a mente le percentuali dei candidati e l’andamento del precedente concorso, dai 110 ai 120 nella prima scrematura basata sui titoli. Un’occhiata viene data, per quanto possa sembrare curioso, anche alla fedina penale. Per uil round finale si parla di una trentina di italiani e italiane.

I fori del setaccio sono sempre impietosamente più stretti. Sognare di diventare astronauti si può e si deve, poi diventarlo è un’altra questione. Nella sua autobiografia “Diario di un’apprendista astronauta”, la Cristoforetti scrive la parola “fortuna” 85 volte. Il gruppo “impegno”, “determinazione”, “coraggio” e “studio” si ferma invece, complessivamente, a 51. "Un sogno spaventosamente improbabile", ha scritto sempre l'astronauta trentina.

Oggi «si è imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio per la nostra Europa»: lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy con delega all'aerospazio, Adolfo Urso, rispondendo ai cronisti in un incontro nell'ambito della Conferenza Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea ( Esa) che si chiude a Parigi. «La Conferenza Ministeriale - ha detto il ministro - si è conclusa dopo due giorni di intensi lavori e anche di consultazioni bilaterali che abbiamo avuto con i nostri principali partner per definire gli investimenti sui programmi in essere e su quelli in futuro. Possiamo dirci in conclusione soddisfatti - ha continuato - perché abbiamo tutelato gli interessi della ricerca, dell'innovazione e dell'intera filiera industriale fatta, ne siamo pienamente consapevoli, non solo di grandi imprese significative sul piano globale ma anche di piccole e medie imprese che vanno tutelate e rafforzate nelle loro grandi capacità innovative».

«Siamo inoltre fiduciosi che anche sulla base del documento di indirizzo che abbiamo sottoscritto con Francia e Germania prima dell'inizio di questi lavori e sulla base dei colloqui che abbiamo avuto con diversi ministri europei, tra i quali ovviamente innanzitutto il ministro Le Maire, questa mattina, si è imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio per la nostra Europa».

L'Agenzia spaziale europea (Esa) potenzia il suo bilancio, con una dotazione pari a 17 miliardi di euro, in forte aumento rispetto al passato: è quanto annunciato dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, al termine della conferenza ministeriale dell' Esa a Parigi a cui ha partecipato per l'Italia il ministro con delega all'aerospazio, Adolfo Urso.