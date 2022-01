L'auto che si trasforma in aereo ottiene il certificato di aeronavigabilità in Slovacchia

L'autorità slovacca dei trasporti ha concesso un certificato ufficiale di aeronavigabilità all'auto volante AirCar sviluppata dalla società locale Klein Vision, come ha affermato la compagnia produttrice.

Per ricevere l'omologazione, il veicolo è stato sottoposto a 70 ore di rigorosi test di volo e ha effettuato più di 200 tra decolli e atterraggi, in conformità con gli standard dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

Con un peso di circa 1.000 kg, il prototipo di questo veicolo a due posti è alimentato da un motore elettrico da 15 kW e da un motore BMW da 1,6 litri.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, ultraleggero precipita a Monte Compatri: soccorso pilota 63enne ROVIGO Autodromo di Adria sequestrato, "buco" di 53 milioni di... STORIE DAL MONDO Aisha nasce in volo grazie a una dottoressa canadese, il nome della...

«La certificazione di AirCar apre le porte alla produzione in serie di auto volanti altamente efficienti. È ufficiale e conferma formalmente la nostra capacità di cambiare per sempre i viaggi a media distanza», ha affermato il professore e inventore Stefan Klein, pilota collaudatore e capo del team di otto specialisti che ha sviluppato il veicolo.

I test includevano un'ampia gamma di manovre di volo e prestazioni e hanno dimostrato «un'incredibile stabilità statica e dinamica in modalità aereo», ha osservato l'azienda.