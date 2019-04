Scattata la prima foto di un buco nero. «È l'immagine del secolo» Diretta tv

Mercoledì 10 Aprile 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immagine di un buco nero, l’oggetto più misterioso dell’Universo, è stata finalmente catturata. A definirne i lineamenti sono stati gli otto radiotelescopi distribuiti in diverse zone del pianeta. Una “squadra” operativa da tempo che, attraverso un'apertura paragonabile al diametro terrestre, ha inquadrato i tratti di Messier 87, una enorme galassia situata nel vicino ammasso della Vergine. Questo buco nero dista da noi 55 milioni di anni luce e una massa pari a 6,5 miliardi e mezzo di volte quella del Sole. Per quanto riguarda invece il tentativo di riprodurre l'istantanea di Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea, che ha una massa di oltre 4 milioni di volte superiore a quella del nostro Sole, c'è da attendere. «In ogni caso -hanno riferito i ricercatori presenti all'incontro presso la sede dell'Inaf- stiamo affinando nuove tecniche che ci permetteranno di ottenere la foto entro la fine di quest'anno. Ma questa è solo una previsione».Alla “mission impossible” stavolta non ha certamente partecipato Tom Cruise, ma il gruppo di scienziati sparso tra cinque continenti che ha immortalato i tratti di quel mostro così poco fotogenico.LEGGI ANCHE: La foto al buco nero, l'immagine del secolo sarà svelata il 10 aprile LEGGI ANCHE: Buco nero, grande attesa per la foto che arriva dallo spazio lontano L'unica istantanea al momento disponibile del centro della nostra galassia era stata catturata tempo fa ed elaborata in banda radio dall'osservatorio MeerKat, in Sudafrica.(Ecco l'unica immagine del centro della nostra galassia prima di quella scattata dal team di Eht)IL TEAM ITALIANOTra gli italiani del team di Eht c'è anche l’astrofisico Ciriaco Goddi che ieri ha partecipato all'incontro che si è tenuto presso la sede dell'Inaf a Roma. «Abbiamo condotto due campagne osservative -spiega lo scienziato-, la prima nell’aprile 2017 e la seconda nello stesso mese del 2018 (entrambe di durata di circa una settimana). I risultati che abbiamo presentato oggi riguardano esclusivamente i dati del 2017. Solo in quell'anno abbiamo raccolto qualcosa come 4 Petabytes di dati (ossia 4000 Terabytes!). Poi per ridurre, calibrare, validare e analizzare que dati e, ovviamente, convertirli in immagini radio delle sorgenti, c'è voluto un anno e mezzo. Abbiamo ottenuto una immagine astronomica ottenuta dalla elaborazione di segnali radio rivelati in singoli radiotelescopi e combinati a coppie e poi trasformati in luce emessa dalla sorgente. Non e’ una imagine ottica, come quella che uno potrebbe ottenere con una macchina fotografica, ma un'immagine radio».L'OBIETTIVO DELLA SQUADRA DI EVENT HORIZON TELESCOPEL’esperimento si presentava già in apparenza come una missione impossibile. Sagittarius A* e il buco nero al centro di M87. Per quel che riguarda il centro della Via Lattea sappiamo che a 26 mila anni-luce da noi. «Ha un orizzonte degli eventi -spiega ancora Gotti- che si estende per circa 24 milioni di chilometri (circa 17 volte più grande del Sole). Ciò corrisponde a un angolo sotteso nel cielo di soli venti microsecondi d’arco (equivalente a una mela sulla Luna vista da terra). Ecco perché “scattare una foto” a un oggetto cosi compatto sembrava di prima acchito una missione impossibile. Ma alla fine l'abbiamo vinta noi».UN PO' DI STORIA«Sgr A* - spiega il giovane astrofisico Filippo Bonaventura- fu individuato inizialmente come sorgente radio compatta nei primi anni ’50. Nel decennio successivo si scoprì che è situato proprio al centro della Via Lattea. Nel 1971 si cominciò a parlare di Sgr A* come di un gigantesco buco nero. La conferma arrivò dopo gli anni ’90, con lo studio dell’orbita di S2 e di altre stelle vicine».