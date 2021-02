Cira, lancio sub orbitale della capsula Mini-Irene: arriva la firma sul contratto

È stato siglato il contratto tra il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) e la società Swedish Space Corporation (SSC) per il lancio a giugno del 2022 della capsula Mini-IRENE Flight Experiment (MIFE) presso la base di lancio ESRANGE a Kiruna in Svezia.

Il lancio consentirà, mediante un volo di rientro suborbitale, la qualifica dei carichi dovuti alla pressione e il sistema di protezione termica dispiegabile basato sull’utilizzo di materiali convenzionali: la tecnologia IRENE©.

Mini-IRENE (dal greco pace) è stata sviluppata dal CIRA e dalla società consortile ALI – Aerospace Laboratories for Innovative components con le sue associate Euro.Soft, Lead Tech e SRS-ED.

Il suo sviluppo, del valore complessivo di circa 2ML di Euro, è stato finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Mini-IRENE è stata ideata e sviluppata totalmente da aziende e da università napoletane.

La sua unicità risiede nell’utilizzo di materiali convenzionali che sapientemente impiegati forniscono una tecnologia, economica ed affidabile, per il rientro dallo Spazio.

ll CIRA ed ALI stanno anche sviluppando la cargo bay di un sistema di rientro orbitale, che ospiterà il primo prototipo di un esperimento di biologia, ReADI FP che sarà lanciato a maggio di quest’anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, finalizzato alla prevenzione dell’osteoporosi nei voli spaziali ed al miglioramento delle terapie osteoporotiche sulla Terra.

ReADI FP rientra nelle attività previste dal progetto CA.DI.RA, Capsula DI Rientro Atmosferico, coordinate appunto da CIRA ed ALI e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR FESR CAMPANIA 2014/2020- Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”.

CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. È stato creato nel 1984 per attuare il PRO.R.A., il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali che prevede: lo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali; la realizzazione e la gestione delle opere, degli impianti, delle infrastrutture, dei beni strumentali e delle attrezzature funzionali a tali attività.

La missione del CIRA è dunque incentrata sullo sviluppo di attività che costituiscano un asset fondamentale per l'industria aerospaziale nazionale ed europea. Le attività svolte dal CIRA per l'attuazione e la realizzazione del PRO.R.A., sono sottoposte al controllo del MUR, il Ministero dell’Università e della Ricerca.

ALI – Aerospace Laboratory for Innovative components– è una società consortile senza scopo di lucro, configurata come PMI e costituita nell’aprile del 2006, con sede nell’area industriale di Napoli. Tra i soci fondatori del Distretto Aerospaziale della Campania, ALI annovera 12 aziende che sviluppano l’intera filiera del settore aerospaziale. La società è impegnata in diversi programmi nazionali e internazionali; il suo progetto principale è IRENE®, tecnologia innovativa brevettata di apertura e protezione termica per il rientro dallo spazio, caratterizzata da una configurazione ad ombrello che le permette di utilizzare lo scudo sia come protezione termica che come aerofreno.

«La chiusura del contratto di lancio di Mini-Irene è l’ultimo step in ordine di tempo di un’iniziativa brillantemente sviluppata nel territorio come asset nazionale di valenza internazionale, e foriero di ulteriori step che mirano ad ancora più ambiziose missioni a valle di questa essenziale tappa di natura dimostrativa. Non da ultima va sottolineata la modalità di valorizzazione di competenze e sinergie che è dietro i risultati raggiunti e che è presupposto fondante del valore aggiunto atteso nel breve futuro. Il ringraziamento va quindi a quanti nella diversità dei ruoli, dai ricercatori alle istituzioni hanno reso questa tappa intermedia raggiungibile, e soprattutto l’intero percorso abbordabile e viabile» dichiara Giuseppe Morsillo, presidente CIRA.



«La notizia del lancio di Mini-Irene è fonte di soddisfazione per tutto l’ecosistema regionale ricerca e innovazione. La filiera aerospaziale conferma la sua dinamicità e centralità nell’economia campana e come Giunta Regionale abbiamo incoraggiato la sua espansione con diversi interventi: dai Contratti di Sviluppo alla Space Economy, al supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Siamo molto lieti anche dell’imminente lancio di ReADI FP che a maggio sarà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, progetto che abbiamo sostenuto nell’ambito delle azioni sinergiche con il Joint Undertaking Clean Sky2, il più grande programma europeo di ricerca in campo aeronautico» dichiara Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

«Per ALI un giorno importante. È un riconoscimento all'impegno alla professionalità e alla caparbietà delle nostre maestranze e un fondamentale contributo alla ricerca spaziale che viene da Napoli, dal Sud del paese» dichiara Giovanni Squame, presidente ALI.

«L’eccellenza della filiera campana dell’aerospazio è ulteriormente confermata dalla notizia del lancio di Mini-Irene nel 2022. La contestuale presenza in Campania di eccellenze nella ricerca, come il CIRA, e di importanti realtà imprenditoriali come ALI, consente di raggiungere risultati che per la loro innovatività ci pongono all’attenzione del mondo. In un periodo di crisi generata dal COVID-19, notizie come questa ci restituiscono una capacità di “resilienza attiva” che ci fa guardare con ottimismo al futuro» dichiara Luigi Carrino, presidente DAC – Distretto Aerospaziale della Campania

























© RIPRODUZIONE RISERVATA