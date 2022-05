Ammaraggio riuscito per la navicella Crew Dragon di SpaceX nel Golfo del Messico: missione terminata per 4 astronauti di Nasa e Esa Video

Ammaraggio riuscito anche per la navetta Crew Dragon Endurance che ha toccato dlcemente le acque del Golfo del Messico dopo circa 23 ore di viaggio al rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). A bordo ci sono i quattro membri dell'equipaggio della missione Crew-3: il tedesco Matthias Maurer, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i colleghi della Nasa Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron. Rientrano a Terra dopo una missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @Astro_Raja, @astroMarshburn, @astro_matthias, and @astro_kayla! pic.twitter.com/zgoX2CITQh

— SpaceX (@SpaceX) May 6, 2022