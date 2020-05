Crew Dragon, il lancio è stato abortito: rinviato per una tempesta di fulmini

Niente da fare: rinviato il lancio della Crew Dragon della SpaceX. Quando mancavano pochi minuti alla partenza e ed erano a buon punto le operazioni di caricamento del propellente il lancio è stato rinviato al 30 maggio a causa del maltempo: una tempesta di fulmini.

Rinviato a sabato l'appuntamento con Crew Dragon di SpaceX e con la Storia delle esplorazioni spaziali alle 22.33 al Kennedy Space Center di Cape Canaveral dove gli occhi di tutta l'America sono rimasti puntati sulla rampa 39-A, la stessa delle missioni Apollo, in attesa di quel lancio che stasera non c'è stato: il display ha segnato il conto alla rovescia per il lancio più atteso dal 2011, da quando gli Stati Uniti hanno mandato in pensione lo Space Shuttle spendendo poi oltre due miliardi di dollari e altrettanto orgoglio comprando 31 posti sulle navicelle russe Soyuz per mandare nello spazio gli eredi di Neil Armstrong, per di più partendo da Bajkonur. Anzi i dollari sono ancora di più, perché in questi 9 anni la Nasa ha pagato, in base ad accordi con le agenzie spaziali di altri paesi, i voli anche di astronauti non americani, italiani compresi.

Tutto rinviato per gli astronauti americani Douglas Hurley e Robert Behnken: andranno in orbita sabato con una navicella americana decollata dall'America, e anche lo stesso presidente Trump, che stasera aveva raggiunto la base della Florida, dovrà ritornare per vedere il lancio. Riparte sabato insomma il sogno della frontiera spaziale all'ombra della bandiera a stelle e strisce. L'unica, macroscopica, differenza è che razzo e navicella non sono della governativa Nasa, ma di un'azienda privata, la SpaceX del sudafricano-canadese Elon Musk, patron anche della Tesla.

E' così che si parla del primo volo umano commerciale nello spazio. La Nasa, che ha finanzato con tre miliardi SpaceX risparmiando almeno sei volte tanto per la progettazione e la realizzazione della capsula, spenderà ora 60 milioni di dollari ad astronauta rispetto ai 90 chiesti ultimamente dai russi che avevano il monopolio dei taxi spaziali.

I protagonisti della nuova epopea americana sono Douglas Hurley e Robert Behnken, che sabato torneranno a indossare le tute spaziali disegnate dal costumista dei supereroi hollywoodiani Jose Fernandez. Secondo Bridenstine, capo della Nasa, anche i due astronauti «sono degli eroi, eroi americani, pronti a gettare le fondamenta per una nuova era del volo umano nello spazio». La loro missione comincerà sabato con 19 ore di volo verso la Iss: una volta giunti a bordo, si uniranno ai tre colleghi della Expedition 63 (l'americano Chris Cassidy e i russi Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner) per un tempo variabile che potrà andare da uno a quattro mesi.

Il rientro, che si concluderà con un tuffo nell'oceano Atlantico, verrà programmato in base alle condizioni della navetta, al meteo e all'avanzamento dei preparativi per la successiva missione, Crew-1, la prima operativa. «Ricordiamoci che Demo-2 è un test di volo», ha sottolineato Bridenstine. «La priorità è sperimentare il veicolo e riportarlo a casa in sicurezza per essere poi pronti al lancio di Crew-1».

