Astronauti, effetto Cristoforetti e Parmitano: concorso Agenzia spaziale europea, raddoppiate le domande dall'Italia

Astronauti dall'Italia? L'effetto Cristoforetti, Parmitano e Nespoli si vede: raddoppiate le domande per la nuova selezione dell'Agenzia spaziale europea i cui termini sono stati chiusi il 18 giugno,a 11 anni anni dal precedente concorso. In 22.589 hanno presentato domanda per i 10 posti disponibiliIn occasione dell'ultimo bando, nel 2008, il numero di candidati e candidate che hanno fornito un certificato medico e inviato il modulo di domanda online ammontava a 8.413. Inoltre l'attuale selezione per astronauti e astronaute del 2021 è la prima in cui l' Esa abbia offerto una posizione a un astronauta con una disabilità fisica: è previsto che la candidata o il candidato prescelto lavori insieme all' Esa per determinare gli adattamenti necessari per essere membro dell'equipaggio in una futura missione nello spazio.

