Ecco Arp 220, la galassia 300 volte più luminosa della Via Lattea

Splendente come un faro in mezzo a un mare di galassie, Arp 220 è stata ripresa dal telescopio spaziale James Webb della NASA. È una galassia infrarossa ultra-luminosa (ULIRG) con una luminosità di oltre un trilione di soli ed emette 300 volte più luce della Via Lattea. In realtà si tratta di due galassie a spirale in fase di fusione e brilla di più nella luce infrarossa, specialità del telescopio Webb. La collisione delle due galassie a spirale è iniziata circa 700 milioni di anni fa. Ha scatenato un'enorme esplosione di formazione stellare. Circa 200 enormi ammassi stellari risiedono in una regione piena e polverosa di circa 5.000 anni luce (circa il 5% del diametro della Via Lattea). La quantità di gas in questa minuscola regione è uguale a tutto il gas dell'intera galassia della Via Lattea.

Situato a 250 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Serpente, Arp 220 è il 220esimo oggetto dell'Atlante delle galassie peculiari di Halton Arp. È l'ULIRG più vicino e la più brillante delle tre fusioni galattiche più vicine alla Terra.

Precedenti osservazioni del radiotelescopio hanno rivelato circa 100 resti di supernova in un'area di meno di 500 anni luce. Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha scoperto i nuclei delle galassie madri a 1.200 anni luce di distanza. Ciascuno dei nuclei ha un anello rotante e stellare che fa esplodere l'abbagliante luce infrarossa molto evidente per Webb. Questa luce abbagliante crea picchi di diffrazione, la caratteristica starburst che domina l’immagine.

Agli estremi di questa fusione, Webb rivela deboli code di marea, o materiale estratto dalle galassie dalla gravità, rappresentato in blu - prova della danza galattica che si sta verificando. Il materiale organico rappresentato in rosso-arancio appare in reticoli e filamenti attraverso Arp 220.