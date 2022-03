Un hotel nello spazio, il "Voyager Station" inaugurato nel 2027: galleggerà sopra l'atmosfera terrestre

Il primo hotel spaziale potrebbe aprire i battenti nel 2027. Presto sarà possibile prenotare la propria stanza con vista Luna. Secondo l'Orbital Assembly, la compagnia che sta costruendo la struttura, l'hotel galleggerebbe sopra l'atmosfera terrestre. I lavori per costruirlo sono cominciati nel 2019.

La struttura in stile "nave da crociera" comprenderebbe 24 moduli collegati a formare una ruota rotante che simula la gravità verso i bordi. L'hotel futuristico è stato chiamato Voyager Station ed è stato costruito dalla Orbital Assembly Corporation, si legge sul "Daily Star". L'obiettivo è inaugurarlo nei prossimi anni.

Hotel senza gravità

Tim Alatorre, architetto senior del design presso la Gateway Foundation, ha dichiarato alla CNN: «Avremo una serie di diverse attività ricreative e giochi che metteranno in evidenza il fatto che sei in grado di fare cose che non puoi fare sulla Terra. A causa dell'assenza di gravità e della gravità ridotta, le persone saranno in grado di saltare più in alto, di sollevare oggetti, di correre in modi che non esistono sulla Terra».