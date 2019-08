Giappone, ecco le macchine volanti per evitare il traffico urbano

Japón sueña con coches voladores: ya tiene uno que vuela cerca de un minuto https://t.co/irEvPTnmRm pic.twitter.com/0yR5WPnxXh — RT en Español (@ActualidadRT) 7 agosto 2019

Giovedì 8 Agosto 2019, 15:17

La compagnia giapponese NEC Corp. ha presentato ai media la sua macchina volante a Tokyo, Giappone.Secondo quanto riportato da Japan Times, il velivolo che a prima vista ricorda un drone, riesce a rimanere in volo per circa un minuto.Il veicolo viene alimentato a batteria, misura 3,9 metri di lunghezza per 1,3 metri di larghezza e pesa 148 chili.Durante la prova pubblica, il mezzo, pensato per trasportare persone, si è sollevato da terra di circa tre metri.Sebbene il test possa sembrare poco soddisfacente, il governo giapponese ha grandi aspettative sulle macchine volanti e intende investire nel settore. Il proposito è quello di utilizzare questo tipo di veicoli per scopi logistici entro il 2023 e per il trasporto di persone nelle aree urbane entro il 2030.«Il Giappone è un paese densamente popolato e ciò significa che le macchine volanti potrebbero alleviare notevolmente il carico del traffico stradale», ha riferito il leader del progetto Kouji Okada a Bloomberg.