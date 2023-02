Il telescopio Webb della Nasa scopre nuovi incredibili dettagli nell'Ammasso di Pandora

Gli astronomi hanno scoperto l'ultima immagine di campo profondo del telescopio spaziale James Webb della NASA, con dettagli mai visti prima in una regione dello spazio nota come Ammasso di Pandora (Abell 2744). La vista di Webb mostra tre ammassi di galassie - già massicce - che si uniscono per formare un megacluster. La massa combinata degli ammassi di galassie crea una potente lente gravitazionale, un effetto di ingrandimento naturale della gravità, permettendo di osservare galassie molto più distanti nell'universo primordiale usando l'ammasso come una lente d'ingrandimento. Solo il nucleo centrale di Pandora è stato precedentemente studiato in dettaglio dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Combinando i potenti strumenti a infrarossi di Webb con un'ampia vista a mosaico delle molteplici aree di lente della regione, gli astronomi miravano a raggiungere un equilibrio di ampiezza e profondità che aprirà una nuova frontiera nello studio della cosmologia e dell'evoluzione della galassia.

«L'antico mito di Pandora riguarda la curiosità umana e le scoperte che delineano il passato dal futuro, che penso sia una connessione adeguata con i nuovi regni dell'universo che Webb sta aprendo, inclusa questa immagine di campo profondo dell'Ammasso di Pandora» ha detto l'astronomo Rachel Bezanson dell'Università di Pittsburgh in Pennsylvania, tra i principali studiosi del programma Ultradeep NIRSpec e NIRCam ObserVations before the Epoch of Reionization (UNCOVER). «Quando le immagini dell’Ammasso di Pandora sono arrivate per la prima volta da Webb, eravamo onestamente impressionati» ha ammesso Bezanson. «C'erano così tanti dettagli nell'ammasso in primo piano e così tante galassie con lenti distanti che mi sono trovato a perdermi nell'immagine. Webb ha superato le nostre aspettative».

La nuova vista dell'Ammasso di Pandora unisce quattro istantanee Webb in un'unica immagine panoramica, visualizzando circa 50.000 fonti di luce nel vicino infrarosso. Oltre all'ingrandimento, la lente gravitazionale distorce l'aspetto delle galassie lontane, quindi sembrano molto diverse da quelle in primo piano. La "lente" dell'ammasso di galassie è così massiccio che deforma il tessuto dello spazio stesso, abbastanza per la luce delle galassie lontane che passano attraverso quello spazio deformato per assumere anche un aspetto deformato.

L'astronomo Ivo Labbe della Swinburne University of Technology di Melbourne in Australia, del programma UNCOVER, ha detto che «nel nucleo della lente in basso a destra nell'immagine, che non è mai stata fotografata da Hubble, Webb ha rivelato centinaia di galassie. L’Ammasso di Pandora come illustrato da Webb, ci mostra una lente più forte, più ampia, più profonda e migliore di quanto abbiamo mai visto prima. La mia prima reazione all'immagine è stata che era così bella, sembrava una simulazione di una formazione di galassie. Abbiamo dovuto ricordare a noi stessi che si trattava di dati reali e ora stiamo lavorando in una nuova era di astronomia».