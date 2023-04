L'agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti cattura dettagli mai visti prima di Deimos, luna di Marte

Deimos come non l'abbiamo mai vista. Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha condiviso sui social splendide fotografie della luna di Marte dell'Agenzia Spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Gli scienziati hanno ripreso la splendida immagine grazie al progetto Hope Probe della Emirates Mars Mission. Lo sceicco Mohammed ha postato sui social media la fotografia, commentando: «La sonda di Hope Probe della missione su Marte degli Emirati ha catturato l'immagine più chiara della luna di Marte chiamata Deimos, che si trova a 100 chilometri di distanza, segnando una prima globale». E poi: «In precedenza, le teorie suggerivano che Deimos fosse un asteroide esterno catturato in orbita marziana. Tuttavia, gli strumenti e il team della Hope Probe hanno dimostrato che la luna una volta faceva parte di Marte e si è separata da essa milioni di anni fa, proprio come la luna della Terra. Siamo orgogliosi dei nostri giovani scienziati, della scienza e del nostro contributo alla marcia della conoscenza umana».

La Emirates Mars Mission (EMM) è la prima esplorazione interplanetaria intrapresa da una nazione araba. Ha permesso una serie di osservazioni uniche e rivoluzionarie della più piccola luna di Marte, Deimos, utilizzando tutti e tre i suoi strumenti scientifici per far progredire la nostra comprensione fondamentale della luna più misteriosa del Pianeta Rosso e del suo compagno più grande, Phobos. Le nuove osservazioni sfidano la teoria di lunga data secondo cui le lune di Marte sono asteroidi catturati e puntano invece a un'origine planetaria. Le osservazioni forniscono nuove intuizioni sul trucco e sulla struttura di Deimos. Queste includono immagini ad alta risoluzione scattate durante i più stretti sorvoli ripetuti della luna, così come le prime osservazioni mai fatte nell'ultravioletto estremo e lontano e i primi dati iperspettrali ben risolti di Deimos nell'infrarosso termico. Le osservazioni rivelano, per la prima volta, regioni sul lato più lontano di Deimos che non sono mai state indagate. I sorvoli più vicini hanno visto Hope Probe passare a circa 100 chilometri da Deimos.

«Non siamo sicuri delle origini sia di Phobos che di Deimos», ha detto Hessa Al Matroushi, responsabile scientifico dell'EMM. «Una teoria di lunga data è che siano asteroidi catturati, ma ci sono domande irrisolte sulla loro composizione. Come esattamente sono arrivati nelle loro orbite attuali è anche un'area di studio attiva, e quindi qualsiasi nuova informazione che possiamo ottenere sulle due lune, in particolare la Deimos più raramente osservata, ha il potenziale per sbloccare una nuova comprensione dei satelliti di Marte. Le nostre osservazioni ravvicinate di Deimos finora indicano un'origine planetaria piuttosto che riflettere la composizione di un asteroide di tipo D come è stato postulato». Lo scienziato Christopher Edwards ha aggiunto che «proprio come i dati acquisiti di Phobos indicano che la sua composizione non è coerente con un asteroide di tipo D catturato, i primi risultati delle osservazioni EMIRS di Deimos raccontano una storia simile. Entrambi questi corpi hanno proprietà infrarosse più simili a un Marte basaltico rispetto a un asteroide di tipo D come il meteorite del lago Taggish che viene spesso usato come analogo per le proprietà spettrali di Phobos e Deimos».

Hope Probe ha finora fatto una serie di sorvoli ravvicinati di Deimos dopo la sua transizione verso un'orbita modificata utilizzando un processo noto come «trasferimento di Lambert», una manovra che ha modificato sottilmente ma conseguentemente la traiettoria orbitale di Hope per consentire le osservazioni di Deimos pur mantenendo la capacità della missione di creare osservazioni planetarie delle dinamiche atmosferiche di Marte. Mentre entrambe le lune di Marte sono state scoperte tramite telescopio nel XIX secolo, lo studio dettagliato è diventato possibile solo durante l'era spaziale. Deimos è la meno osservata e compresa delle due lune, essendo più piccola e con un'orbita più ampia che si completa ogni 30 ore. Le nuove scoperte arrivano quando l'Agenzia Spaziale degli Emirati Arabi Uniti, responsabile del finanziamento e del funzionamento della missione su Marte degli Emirati, ha confermato l'estensione della missione di EMM per un altro anno. Hope è attualmente in orbita attorno a Marte, e completa un'orbita del pianeta ogni 55 ore catturando un campione completo di dati planetari ogni nove giorni durante la sua missione per mappare le dinamiche atmosferiche.