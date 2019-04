Luna, la sonda privata israeliana Beresheet scende questa sera: i pannelli solari sono italiani Diretta dalle 20.45

Israele a caccia di record - più di un record - nello spazio: da stasera per la prima volta la bandiera con la stella di David potrebbe sventolare sulla Luna grazie a un'azienda privata non profit che ha costruito la sonda-lander("In principio") con la collaborazione anche dell'italianaLe frontiere dello spazio sempre più divise, insomma, fra storiche agenzie statali e protagonisti dell'imprenditoria privata. L'appuntamento è per stasera alle 21 per un altro capitolo dell'epopea lunare iniziata 60 anni fa.LA DIRETTAFinora sei nazioni (considerando, com'è giusto e bello, l'un'unica entità) dal 1959 sono riuscite a inviare 73 "oggetti" verso la Luna: in un solo caso (Usa), le navicelle hanno trasportato uomini. In tre casi (sempre compresi e poi) si è trattato di atterraggi morbidi, ovvero riusciti, mentre in tutti gli altri (includendo) si è trattato di lander che si sono schiantati o di orbiter o moduli che la cui traiettoria è via via degredata fino al suolo oppure che sono stati direttamente spediti verso i crateri.La stragrande maggioranza degli allunaggi, riusciti o no, è avvenuta nel mare della Tranquillità, Apollo 11 incluso, per i vantaggi legati alla posizione vicino all'equatore sulla faccia visibile della Luna. Anche Beresheet è diretta da quelle parti, un po' più a nord, nel Mare della Serenità, mentre solo la Cina è riuscita ad arrivare indenne nel lato nascosto, il che ha inquietato non poco gli Stati Uniti. Allunare indenni è difficilmente difficile: è vero che la forza di gravità che ti attira al suolo è solo un sesto di quella terrestre, ma la mancanza in pratica di atmosfera per rallentare la discesa complica la situazione.In questa lunga storia è adesso il turno di Israele con una vicenda-simbolo del nuovo modo di avventurasi nello spazio. Per dire, la sonda Beresheet, per risparmiare, ha chiesto un passaggio a un missile Falcon invece di affittarne uno tutto suo.