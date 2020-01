Dopo tre giorni di stage alla Nasa, 17enne scopre un pianeta

E' il simbolo degli stagisti di tutto il mondo. Anzi, di tutto il pianeta. Come quello che Wolf Cukier, 17 anni e stagista alla Nasa, ha scoperto dopo soli tre giorni di lavoro. Cukier, lavorando sul telescopio Tess, è stato in grado di individuare il sistema TOI 1338, distante "solo" 1.300 anni luce dalla Terra. Questo pianeta, come annunciato dalla Nasa, si trova nella costellazione del Pittore.



Quello che è successo è incredibile ma vero. L'articolo pubblicato su internet dalla Società Astronomica Americana, svela i dettagli della scoperta. Proprio dalla voce del giovane stagista: «Stavo osservando alcuni dati dopo aver seguito la segnalazione degli esperti. Dopo qualche giorno ho visto un segnale, pensavo fosse un'eclissi ma invece era un pianeta!».